Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Aumentan a 14 los fallecidos por descarrilamiento de tren del Corredor Interoceánico en México

Aumentan a 14 los fallecidos por descarrilamiento de tren del Corredor Interoceánico en México

El pasado 28 de diciembre, 13 personas fallecieron y casi 100 resultaron lesionadas, debido al descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ahora se suma una nueva víctima.

Por: EFE
Actualizado: 1 de ene, 2026
Aumentan a 14 los fallecidos por descarrilamiento de tren del Corredor Interoceánico en México
Ahora son 14 las víctimas mortales -
Archivo - Canva

