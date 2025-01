Autoridades venezolanas refuerzan la seguridad en Caracas para la posesión de Nicolás Maduro

El titular del Ministerio de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, realizó un recorrido para verificar los puntos de seguridad en Caracas de cara a latoma de posesión de la Presidencia de Nicolás Maduro, prevista para el próximo 10 de enero, según videos difundidos por la cartera de Estado este domingo.

Cabello, que recorrió Caracas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, dijo que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional se mantienen desplegados para garantizar la seguridad.

"Algunos sectores de la oposición andan como nerviosos porque hay medidas de seguridad por los alrededores del Palacio Legislativo y del Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo)", dijo el ministro, quien agregó que estos despliegues son para "garantizar la paz" ante "las amenazas" de la oposición "contra la democracia".

Los preparativos para la posesión de Nicolás Maduro

El Gobierno de Venezuela desplegó 1.200 efectivos en todo el país con el objetivo de "garantizar la paz" de cara a la toma de posesión de Nicolás Maduro, informó el viernes el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEO-FANB). El líder chavista ha reiterado que asistirá a la sede del Parlamento para jurar como mandatario reelecto por seis años más, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamara como el ganador de los comicios del 28 de julio.

Por eso, autoridades de Venezuela se reunieron para afinar los preparativos de cara al 10 de enero, cuando Nicolás Maduro afirma que asumirá el nuevo mandato presidencial correspondiente al período 2025-2031 tras una cuestionada reelección que la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), tacha de fraudulenta.

Nicolás Maduro - AFP

Parlamento de Venezuela nombra directiva legislativa

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de amplia mayoría chavista, comienza este domingo el último año del periodo 2021-2026, en el que el oficialismo retomó el mando tras cinco años en manos de la oposición. Desde que el chavismo recuperó el Poder Legislativo al ganar las elecciones de diciembre de 2020 -en las que no participó la oposición mayoritaria-, la AN está presidida por Jorge Rodríguez, con Iris Varela como primera vicepresidenta hasta enero de 2023, cuando fue sustituida por Pedro Infante.

La primera tarea extraordinaria que asumirá la AN tras su instalación será la de juramentar al presidente del Gobierno el próximo 10 de enero, fecha en la que el actual mandatario, Nicolás Maduro, prevé acudir al Parlamento para asumir el poder, al reivindicar su victoria en las elecciones del pasado 28 de julio.

Sin embargo, la oposición mayoritaria insiste en que ganó su candidato, Edmundo González Urrutia, que también reclama el triunfo y tacha de fraude el resultado oficial, por lo que también asegura que tomará posesión del cargo.



¿Cómo está conformado el parlamento en Venezuela?

El Parlamento venezolano está conformado por 277 diputados desde 2021, 110 más que en los periodos anteriores, en los que contaba con 167 legisladores, número que decidió el fallecido presidente Hugo Chávez cuando llegó al poder en 1999 y extinguió el Congreso y el Senado -que sumaban 260 escaños- para dejar una sola cámara.

De los 277 diputados actuales, 256 son chavistas, 20 de la oposición minoritaria alineada con el oficialismo y uno de la Alternativa Popular Revolucionaria, coalición de izquierda conformada por políticos críticos con el régimen de Nicolás Maduro. Este año es el último del periodo parlamentario, por lo que, antes de que finalice 2025, se deben celebrar elecciones legislativas, de las que saldrán los diputados que sustituyan a los actuales y comiencen su andadura el 5 de enero de 2026 para el siguiente quinquenio.

Sobre González Urrutia, quien afirma asumirá la Presidencia y se encuentra en una gira internacional en busca de apoyos para lograr este objetivo, Cabello recordó que hay una recompensa de 100.000 dólares por cualquiera que brinde información sobre el paradero del opositor.