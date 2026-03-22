Reportan accidente en la vía Girardot – Bogotá tras volcamiento de tractocamión: esto se sabe

Un accidente de tránsito se registró cerca de las 7:15 de la mañana este domingo 22 de marzo, en la vía que conecta a Girardot con Bogotá, luego del volcamiento de un tractocamión a la altura del túnel Sumapaz, una de las principales conexiones viales del país.



De acuerdo con la información preliminar informada por Via Sumapaz a través de X, el siniestro ocurrió en el kilómetro 42, en el sector Boquerón, justo a la salida del túnel. La emergencia ha obligado a restringir la movilidad en este corredor, donde actualmente se mantiene paso controlado en un solo carril en sentido Bogotá–Girardot, habilitado únicamente para vehículos livianos y motocicletas.

#AEstaHora | Se registra siniestro vial a la salida del túnel Sumapaz (km 42, sector Boquerón), en la calzada Girardot–Bogotá, por volcamiento de un tractocamión.



Se habilito paso controlado a un carril en sentido Bogotá–Girardot, exclusivo para vehículos livianos y… pic.twitter.com/nZxpHjyKKH — Vía Sumapaz (@ViaSumapaz) March 22, 2026

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Las autoridades y organismos de emergencia se encuentran en lugar para atender la situación. En el sitio hacen presencia unidades de la concesión vial, así como personal de la Policía de Tránsito y Transporte y el Cuerpo de Bomberos, quienes trabajan para restablecer la movilidad en el menor tiempo posible y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

Según informes preliminares en medio de la emergencia se reportan al menos dos personas quedaron atrapadas tras el volcamiento del tractocamión, sin embargo está por verificarse.



Mientras se registra un fuerte congestionamiento en la zona, las autoridades recomiendan a los conductores mantener la calma y atender las indicaciones oficiales para facilitar la movilidad.



Continúan las labores de remoción del vehículo que sufrió accidente entre Bogotá y Melgar a la altura de boquerón pic.twitter.com/X31bbQNnlh — RUTA 50 Movilidad y Seguridad (@RUTA50MOVILIDAD) March 22, 2026

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NOTICIA EN DESARROLLO

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co