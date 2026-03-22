El sentido mensaje de Kokoriko tras el fallecimiento de su fundador, Eduardo Robayo Ferro

La reconocida cadena colombiana Kokoriko expresó un mensaje cargado de emoción tras el fallecimiento de su fundador, Eduardo Robayo Ferro, en el que no solo resaltó su trayectoria empresarial, sino también el impacto humano que dejó en quienes hicieron parte de la organización.



A través de un comunicado oficial, la compañía manifestó su pesar. “Kokoriko, su equipo directivo y todos sus colaboradores lamentan profundamente el fallecimiento de Eduardo Robayo Ferro, una persona que dejó huella no solo en la marca, sino en el corazón de quienes hicieron parte de ella”, señaló la empresa, subrayando el vínculo cercano que el empresario construyó con su equipo de trabajo.

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“Su legado, construido con valores, vocación de servicio y un profundo amor por Colombia, seguirá vivo en cada historia, cada recuerdo y en cada paso que demos como equipo”, indicó el comunicado.



El sentido mensaje de los empleados de Kokoriko

Más allá del pronunciamiento institucional, el mensaje cobró aún más fuerza con los testimonios de colaboradores que compartieron sus experiencias junto al fundador.

Por medio de las redes sociales de la compañía diferentes empleados pudieron compartir un mensaje en homenaje al empresario. Uno de los empleados recordó con gratitud su enseñanza y cercanía: “Con gran tristeza recibimos la triste noticia del fallecimiento de don Eduardo Robayo, fundador de esta hermosa compañía Kokoriko, quien durante tantos años nos enseñó el valor del trabajo, la sencillez y la humildad, la misma con la que nos trató a cada uno de nosotros. Nos deja una huella enorme en nuestra vida y una compañía que llevamos los colombianos en el corazón”. El mensaje también estuvo acompañado de palabras de solidaridad con su familia.



Otra trabajadora, destacó el sentido de pertenencia que generó el empresario: “No hay palabras para explicar este momento, solo agradecerle al señor Eduardo Robayo por fundar esta gran empresa que es una gran familia para nosotros”.



Asimismo, otro testimonio resaltó el orgullo de la compañía e hizo homenaje al trabajo del empresario. “Hoy lo despedimos con mucha tristeza pero también con mucho orgullo de haber hecho parte de su equipo de trabajo. Quedamos con su legado y lo conservaremos en el tiempo”.



¿Qué es Kokoriko?

Kokoriko es una reconocida cadena de restaurantes colombiana especializada en la preparación de pollo, con una trayectoria de más de cinco décadas en el país. Fundada por el empresario Eduardo Robayo Ferro, la marca se ha consolidado como una de las más representativas del sector gastronómico nacional.

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Su origen se remonta a finales de la década de 1960 en Cali, cuando inició como un emprendimiento enfocado en ofrecer pollo asado acompañado de productos tradicionales como papa y arepa.

Con el paso del tiempo, la empresa amplió su portafolio e incorporó nuevas opciones como pollo apanado, alitas, nuggets, hamburguesas y sándwiches, adaptándose a las preferencias de los consumidores.

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Actualmente, Kokoriko tiene presencia en múltiples ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, con puntos de venta en diferentes lugares como aeropuertos y centros comerciales, que la posicionan como una de las cadenas más reconocidas en su categoría.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co