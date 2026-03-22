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Noticias Caracol  / MUNDO  / Hallan a niña de 3 años y a su padre sin vida: madre de la menor denunció amenazas de su expareja

Hallan a niña de 3 años y a su padre sin vida: madre de la menor denunció amenazas de su expareja

Las autoridades investigan si el hombre fue quien acabó con la vida de su hija tras lo revelado por la denunciante.

Por: EFE
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Editado por: Sandra Soriano Soriano
Hallan a niña de 3 años y a su padre sin vida: madre de la menor denunció amenazas de su expareja
AFP

La Guardia Civil investiga el crimen de una niña de 3 años en Torrevieja (Alicante), en España, cuyo padre también ha sido hallado muerto de la misma forma, como un posible caso de violencia vicaria, ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación contra la Violencia de Género.

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Fuentes cercanas al caso han indicado a EFE que el hallazgo de los dos cuerpos se ha producido poco antes de las dos de la madrugada en una vivienda de la calle Diana número 8, por parte de agentes de la Guardia Civil y que el padre, español, tiene 40 años, ha informado el Instituto Armado. (Lea también: Hombre señalado de acabar con la vida de su pareja y meter el cuerpo a una maleta fue hallado muerto)

La madre dio la voz de alarma

La mujer, de 36 años, expareja del supuesto autor del crimen y también española, notificó a la Guardia Civil de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él.

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Tras este aviso, la Guardia Civil se dirigió a comprobar lo que sucedía y localizó los cuerpos sin vida en el sótano del domicilio del presunto autor.

Aunque no existían denuncias formales previas de malos tratos entre los progenitores de la menor asesinada, fuentes de la investigación han explicado a EFE que cuando la mujer acudió a las autoridades en la noche del viernes 20 de marzo, alrededor de las once, al cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja, manifestó haber sufrido malos tratos y haber recibido amenazas de muerte dirigidas a la hija si no terminaba con su relación actual con otro hombre.

El caso está siendo investigado por el Equipo Mujer Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, y los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

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La madre ha sido trasladada al hospital de Torrevieja con una crisis de ansiedad, han informado fuentes conocedoras de los hechos.

Consternación en Torrevieja

El alcalde del municipio, Eduardo Dolón, se ha trasladado al recinto sanitario para ponerse a disposición de la familia.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha mostrado “conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante”, unos hechos que ha calificado de “terrorismo insoportable” en su perfil de X, desde donde ha transmitido su cariño “para su familia y amigos”.

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AGENCIA EFE
EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

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