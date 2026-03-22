¿A qué famoso 'arrestará' Sabrina Carpenter este domingo en el Estéreo Picnic? Esto se sabe del show

El debut del fenómeno musical Sabrina Carpenter está por aterrizar en Colombia. Este domingo 22 de marzo, el Festival Estéreo Picnic 2026 recibirá por primera vez en su escenario principal a la ex estrella de Disney que ahora conquista estadios a nivel mundial con su espectáculo. Sabrina se ha hecho famosa por redefinir el pop contemporáneo con su estética coquette, letras picantes y una capacidad envidiable para dominar las redes sociales.

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A pocos días de su presentación en el Parque Simón Bolívar, la expectativa no solo gira en torno a sus éxitos globales como 'Espresso' o 'Please Please Please', sino a una tradición que se ha vuelto el momento más viral de su gira Short n' Sweet: el "arresto" durante la interpretación de su tema 'Juno'.



¿De qué se trata el ritual de 'Juno' en el show de Sabrina Carpenter?

Desde que inició su gira mundial, Sabrina introdujo un segmento interactivo durante la canción 'Juno'. Inspirada en la letra del tema, que hace referencias a la fertilidad y al deseo, la cantante detiene el show momentáneamente cuando suenan sirenas de policía y las luces se tornan rojas y azules.

Apoyada por las cámaras de las pantallas gigantes, Sabrina busca entre la multitud (o en la zona VIP) a una persona que sea "demasiado guapa para estar en libertad". Una vez identificada la "víctima", se le entregan unas esposas de peluche rosa y se le declara bajo arresto por cargos de "exceso de belleza".



¿A quiénes ha arrestado Sabrina Carpenter en Latinoamérica?

Chile y Argentina ya vivieron el arresto viral de Sabrina Carpenter en sus territorios, marcando un precedente con personalidades y artistas de estos países:



Lollapalooza Chile (13 de marzo): El giro fue inesperado y cómico cuando la arrestada fue la DJ alemana HorsegiirL . Al verla con su característica máscara de caballo, Sabrina bromeó diciendo que era "su primer arresto equino" y le preguntó si quería ser su "Juno horse".

El giro fue inesperado y cómico cuando la arrestada fue la DJ alemana . Al verla con su característica máscara de caballo, Sabrina bromeó diciendo que era "su primer arresto equino" y le preguntó si quería ser su "Juno horse". Lollapalooza Argentina (15 de marzo): En un movimiento que rompió el internet, Sabrina "arrestó" a la estrella local María Becerra. "La Nena de Argentina" fue captada en el VIP y, tras un intercambio de cumplidos, Sabrina la nombró la "Juno girl" más hermosa del país.

En Colombia, las apuestas en redes sociales para el "arresto" en el FEP son variadas. Entre los nombres que más suenan para ser los "Juno victims" en Bogotá se encuentran creadores de contenido como Pautips o La Segura, e incluso artistas locales que se presentarán en el festival. Sin embargo, los fans también sueñan con que el elegido sea un asistente del público general que destaque por un outfit impecable, siguiendo la tradición de premiar a los seguidores más dedicados.



El setlist que tendría Sabrina Carpenter en el FEP

Insiders han revelado el setlist de Sabrina Carpenter, basados en los shows que dio previamente en Argentina y Chile. Estas serían las canciones:



Busy Woman Taste Good Graces Slim Pickins Manchild Coincidence Never Getting Laid because i liked a boy House Tour Tears Feather Nobody’s Son Bed Chem Juno (Momento del arresto) Please Please Please Don’t Smile Espresso

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL