Delcy Rodríguez anuncia plan de ahorro eléctrico en Venezuela tras apagón: culpa a fenómeno natural

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, apeló a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro eléctrico, luego de que el viernes 20 de marzo se registrara una falla masiva del servicio en regiones del oeste del país.

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Se trató de un apagón que afectó a siete estados en medio de la crisis energética que vive el país desde hace más de una década. (Lea también: EE. UU. reduce advertencia de viaje para Venezuela, pero mantiene alto riesgo en estos estados)



¿Qué estaría afectando la energía en Venezuela?

"Hoy es un día importante, porque hoy es lo que se llama el pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte, que en concreto quiere decir que durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela", señaló la mandataria en una reunión con parte de su Gabinete, transmitido por el canal estatal VTV.

Según ella, por esta situación “estamos esperando incrementos de los incendios forestales y eso tiene una incidencia en el sistema de transmisión eléctrica”, por lo que instó a, desde cada hogar, “mitigar los efectos de este calentamiento que está empezando con mayor intensidad”.



“Esto nos llama, y yo apelo, a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica”, como “la colocación de los aires acondicionados a una temperatura que no supere los 21 grados centígrados, la desconexión de equipos eléctricos”, dijo.



"Ya el Ministerio (de Energía Eléctrica) sacará un protocolo de invitación para la ciudadanía, porque durante 45 días el calor y la sequía se van a intensificar en nuestro país", añadió. Igualmente, sostuvo que evaluó con esa cartera el despliegue de drones térmicos para poder evaluar las áreas de mayor ascenso de temperatura. (Lea también: Remezón en la cúpula militar de Venezuela tras salida de Vladimir Padrino del Ministerio de Defensa)



Levantar sanciones

La presidenta encargada sostuvo que "con esfuerzo propio" se ha venido recuperando la capacidad de generación eléctrica, pero "no es suficiente para la demanda y no es suficiente para el proceso de crecimiento económico". Por eso, Rodríguez hizo un nuevo llamado a Estados Unidos para levantar las sanciones económicas a Venezuela que, aseguró, son parte de la crisis en este sector.

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El viernes, los opositores venezolanos Juan Pablo Guanipa y Nora Bracho denunciaron una falla eléctrica masiva en varios estados del oeste del país, por lo que llamaron de manera urgente a estabilizar el servicio y rescatar la infraestructura de este sector. Hasta el momento, el Ministerio de Energía Eléctrica no ha ofrecido un reporte sobre esta falla y la mandataria tampoco hizo alusión a este hecho en su alocución.

La nación petrolera enfrenta constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector.

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El miércoles, Rodríguez designó al ingeniero Rolando Alcalá como nuevo ministro de Energía Eléctrica en sustitución con la responsabilidad de "seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional".

El Parlamento -dominado por el chavismo- aprobó una reforma de Hidrocarburos y actualmente debate una reforma de minería para abrir ambos sectores al capital extranjero y privado; para esto es clave el fortalecimiento de la industria eléctrica, un servicio que ha tenido fallas masivas durante años; siendo el apagón nacional de marzo de 2019 una de las crisis más graves del sector.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP