Fuerzas Armadas de Cuba se preparan ante posible ataque militar de EE. UU., según funcionario

Un alto diplomático cubano afirmó que la isla, gobernada por los comunistas, está tomando medidas ante la posibilidad de un ataque estadounidense, pero insistió en que no tiene "ningún problema" con Washington, según una entrevista emitida el domingo 22 de marzo.

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"Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar", expresó el viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, en una entrevista con el programa 'Meet the Press' de la cadena NBC News, quien añadió, sin embargo, que "esperamos sinceramente que no ocurra".

"Cuba no tiene ningún conflicto con Estados Unidos. Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos a negociar", dijo Fernández de Cossio. (Lea también: EE. UU. condiciona acuerdo con Cuba a la salida de Miguel Díaz-Canel, según el New York Times)



Cuba no representa “ninguna amenaza”

"Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos", agregó.



El viceministro de Exteriores recalcó que el país no ve "ninguna justificación" para que tenga lugar una acción militar en Cuba, porque el país es "pacífico" y no representa "ninguna amenaza" para Estados Unidos. El político reiteró además que Cuba "no tiene ningún conflicto" con EE. UU. y aseguró que "estamos abiertos a hacer negocios y a mantener una relación respetuosa que estoy seguro de que la mayoría de estadounidenses apoyaría". (Lea también: Duras palabras de Trump sobre Cuba en medio de crisis energética: "Podría hacer lo que quisiera")



Segundo apagón en Cuba en una semana

La entrevista se emitió mientras las autoridades cubanas se esforzaban por restablecer el suministro eléctrico en la isla tras el segundo apagón nacional en menos de una semana, debido a las dificultades que atraviesa la red eléctrica por el envejecimiento de la infraestructura y el bloqueo petrolero estadounidense.



Las crisis se han intensificado desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de Cuba, el líder socialista venezolano Nicolás Maduro, fue capturado en una operación militar estadounidense en enero.

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En la entrevista, Fernández de Cossio continuó: "Estamos actuando de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación. Esperamos que el combustible llegue a Cuba de una forma u otra y que este boicot que Estados Unidos ha estado imponiendo no dure y no pueda mantenerse indefinidamente."

Según las autoridades, el último apagón se debió a una avería en una unidad generadora de una de las ocho centrales termoeléctricas del país, lo que desencadenó un efecto dominó en el sistema.

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Una central eléctrica de gas cerca de La Habana y otra en el balneario de Varadero volvieron a generar energía el domingo, al igual que una central hidroeléctrica en el centro de Cuba, según informó el ministro de Energía y Minería, Vicente de la O Levy, el día X. Una unidad de una central termoeléctrica también volvió a estar operativa.

La compañía eléctrica de La Habana informó en las redes sociales que más de 157.000 clientes, es decir, el 18 por ciento de la capital, tenían electricidad el domingo por la mañana, en un país con casi 10 millones de habitantes.

Desde 2024 se han producido siete apagones a nivel nacional, lo que dificulta la vida de los cubanos, que temen que los alimentos se echen a perder en los refrigeradores, entre otros problemas en un país en crisis económica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, combustible que no se ha importado a la isla desde el 9 de enero, lo que ha afectado al sector energético y ha obligado a las aerolíneas a reducir los vuelos a la isla, un duro golpe para el importantísimo sector turístico.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP