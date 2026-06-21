Beto Coral se pronuncia tras ser detenido en Estados Unidos: “Nunca he cometido un delito”

El activista Beto Coral, quien recientemente fue detenido en Estados Unidos por autoridades migratorias, rompió el silencio tras la diligencia ocurrida en país extranjero. A través de una carta publicada en sus redes sociales, el colombiano dio su versión de los hechos y dio un mensaje al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y al senador Bernie Moreno.

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Coral fue detenido en estado de Arizona por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que es una rama del ya conocido ICE, encargada de adelantar investigaciones de tipo penales o delitos relacionados con violación del asilo. La razón hasta ahora conocida de esta diligencia es que Franklin Humberto Coral Garrido fue detenido el pasado martes por permanecer en el país con una visa expirada. Pero cabe decir que Coral estaba en medio de un trámite para solicitar asilo por amenazadas del narcotráfico.

Franklin Humberto Coral Garrido es hijo de un policía colombiano fue asesinado durante una operación contra Pablo Escobar. En los últimos años,su activismo ha destacado por movilizarse por causas en defensa de Palestina, rechazo de Israel y, recientemente, contra el candidato Abelardo de la Espriella.



Recién ocurrió su detención, el senador Moreno publicó un trino en su cuenta de X: “No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior. ¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!".



Este 20 de junio salió un nuevo detalle a la luz. Y es que el New York Times tuvo acceso al memorando que puso en firme la detención de Coral y que fue firmada por el secretario de Estado de EE. UU. A su juicio, permitir que el activista permanezca en el país "socava los intereses de la política exterior" del país.

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“Hablar no es crimen”: Beto Coral rompe el silencio

En una carta publicada en redes, el activista dio una serie de declaraciones. Afirmó que entró al país legalmente el 25 de diciembre de 2015. “Por sugerencia de funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos, solicité asilo político en marzo de 2016, dentro del plazo establecido que vencía en junio de ese año”, señaló.

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“Fui detenido por el Gobierno de los Estados Unidos el 16 de junio de 2026, sin que me explicaran claramente las razones de mi detención y sin que se me permitiera conocer de inmediato los motivos de esta”.

Coral ha permanecido 11 años en el extranjero de manera legal, según él. “Nunca he cometido un delito, nunca he violado la ley y siempre he tenido una conducta ejemplar”, puntualiza. Además recordó que en 2025 denunció al candidato Abelardo de la Espriella en Florida por la presunta grabación ilegal de una llamada, que constituye un delito en ese estado.

Los mensajes a Rubio y Moreno

Beto Coral envió un mensaje directo al secretario de Estado y al senador. A Maro Curbio le dijo: “No soy un criminal. Soy hijo del mayor de la Policía Nacional de Colombia, Humberto Coral Caballero, oficial entrenado por la DEA y quien entregó su vida en la lucha contra el narcotráfico”.

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Por su parte, desmintió las declaraciones que dio Bernie Moreno recién Coral fue detenido: “Jamás solicité asilo político para protegerme del gobierno de Gustavo Petro. Este gobierno comenzó en 2022, mientras que yo solicité asilo en 2016. Nunca he sido agente del mencionado gobierno, ni mucho menos he sido funcionario o contratista. Soy un colombiano que vive en el exilio; soy un colombiano inmigrante, como usted, que piensa libremente. Por sugerencia de agentes federales del Gobierno de los Estados Unidos, solicité asilo político después de descubrir quiénes fueron los verdaderos responsables del asesinato de mi padre”.

Coral aclaró que durante los 11 años que ha vivido en Estados Unidos, ha dedicado su activismo a temas “únicamente relacionados con Colombia” y puntualizó que nunca ha abordado la política interna de los Estados Unidos ni se ha involucrado en asuntos relacionados con la administración de Donald Trump.

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Finalmente, envió un mensaje a los colombianos, a quienes agradeció su apoyo y pidió que permanezcan atentos: “Lo que viene puede ser difícil para quienes elegimos alzar la voz frente a la injusticia. Siempre elijan el camino de la vida, nunca el de la persecución ni el de la muerte”.

Coral permanecerá bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta que culmine su proceso de deportación. El presidente Gustavo Petro ha exigido que se aclare la ubicación del activista.

María Paula Rodríguez Rozo

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