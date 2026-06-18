Beto Coral sigue detenido en EE. UU. y sería deportado: su hijo busca ayuda económica para defensa

Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen detenido al activista colombiano Beto Coral, quien se encuentra en proceso de deportación pese a tener una solicitud de asilo pendiente, según confirmó la agencia EFE.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El activista tenía un permiso de trabajo vigente al momento de su detención y tramitaba una solicitud de asilo por persecución política y amenazas de muerte recibidas en Colombia, según detalló a EFE Gimena Sánchez, directora para los Andes de la organización WOLA, que ha apoyado el caso de Coral desde 2020.

Al ser consultado por EFE sobre la detención, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) se refirió a Coral como un "extranjero ilegal" y aseguró que violó las leyes estadounidenses al permanecer en el país después del vencimiento de su visa.



"Coral-Garrido permanecerá bajo custodia de ICE mientras continúan los procedimientos para su deportación", indicó un portavoz del DHS a EFE. "Estar detenido es una elección. Animamos a todos los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país a tomar el control de su salida mediante la aplicación CBP Home", añadió.



Beto Coral fue detenido el martes 16 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona. En un audio difundido en redes sociales por legisladores colombianos, denunció que los agentes que lo arrestaron le informaron que la orden de detenerlo provenía, "supuestamente", del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios de EFE sobre esta denuncia.

Publicidad

WOLA, una organización defensora de los derechos humanos en Latinoamérica, teme que la vida de Coral corra peligro si es enviado de regreso a Colombia. "Él ha recibido amenazas de muerte e intimidación por sus posturas. Una persona que ha sido señalada tan abiertamente, si es deportada a Colombia, corre un alto riesgo de que le ocurra algo", indicó Sánchez.

La detención de Coral tuvo lugar días después de que el activista participara en una protesta en Miami, transmitida en redes sociales, contra el candidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella, quien también es ciudadano estadounidense y cuenta con el respaldo explícito del presidente Donald Trump.

Publicidad

El abogado publicó en redes sociales una imagen en la que hacía un guiño al subsecretario de Estado, Christopher Landau, autodenominado "quitavisas", en referencia a su campaña para revocar visas a extranjeros que considere una amenaza para los intereses de Estados Unidos. "Habrá buenas noticias para los colombianos patriotas en el exterior", escribió.

Sánchez considera que la detención de Coral se enmarca en una tendencia de políticos o funcionarios afines a Trump que han utilizado su influencia en Estados Unidos para "neutralizar o vengarse" de sus críticos y opositores.

El Gobierno de Trump, además, "ha dejado claro" que no tiene problema en expulsar a personas cuyas actividades en Estados Unidos desaprueba, agregó.

Durante la Administración republicana se han documentado varios casos de migrantes, incluidos algunos con estatus legal como residentes permanentes, que han sido deportados o detenidos en relación con sus actividades, discursos políticos o por preocupaciones vinculadas a la "seguridad nacional".



Hijo de Beto Coral pide ayuda

Juan Manuel Coral Camacho publicó un video en redes sociales en el que manifestó que su “papá fue parado por ICE y, como ustedes se imaginan, fue uno de los momentos más difíciles para mí. Para muchas personas mi papá es una figura pública, pero antes que todo es mi papá”.

Publicidad

Añadió que el activista “enfrenta un proceso migratorio y necesitamos ayuda con los gastos de su defensa. Gracias por acompañarnos y mantener a mi papá en sus pensamientos y en sus oraciones”.

Entretanto, el presidente Gustavo Petro aseguró, en un evento en Medellín, que “apresaron a Beto para que tengamos miedo”. En redes sociales, ha señalado que su detención es una "persecución política" por una denuncia que el activista hizo.

Publicidad

Desde la embajada de Colombia en Estados Unidos, se pidió a ese país que, “en virtud del derecho internacional y de las leyes federales y estatales internas, al señor Coral Garrido se le otorguen todas las garantías sustantivas y procesales del debido proceso, incluido el acceso a la asistencia consular conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963”. (Lea también: La solicitud de la embajada de Colombia en EE. UU. sobre la detención de Beto Coral en Arizona)

“La Embajada de la República de Colombia aprovecha la oportunidad para reiterar al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (Buró de Asuntos del

Hemisferio Occidental) y al Departamento de Seguridad Nacional las seguridades de su

más alta consideración”.

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL