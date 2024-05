Buscan a hermanos señalados de acosar a varias personas, incluidos dos influenciadores

Como en el guion de la famosa serie de Netflix Bebé Reno, en Venezuela una acosadora fue denunciada por sus víctimas, al punto de que la Fiscalía ordenó la captura de Rebeca García y su hermano Francisco por perseguir a varias mujeres.

Una de las víctimas relató cómo Rebeca García, de 28 años, se lanza sobre su vehículo, una acción más del constante acoso que sufre por parte de García desde hace meses sin que las autoridades hayan hecho algo por detenerla.

Mensajes aterradores y visitas inesperadas en sus hogares son parte de la larga lista de actividades que realizaba Rebeca García contra sus víctimas, una de ellas es la famosa influenciadora venezolana Daniela Barranco.

“Cada vez que yo me senté con una autoridad a exponer el caso, básicamente me decían que no podían hacer nada porque es mujer y que tenía que ocurrir o alguna actividad ilegal o un crimen. Estamos hablando de una persona que llegó hasta la ventana de mi casa y yo no sé quién es”, relató Barranco.

Otro influenciador Gianpiero Fusco también denunció que fue acosado por el hermano de Rebeca después de que acudieron a un campamento.

“Uno de los correos que me mandaron después del campamento, a modo de acoso, y me enviaron muchos más que yo no voy a caer en ese juego”, explicó Fusco.

Las denuncias se fueron acumulando en redes sociales a tal punto que el fiscal Tarek William Saab anunció una orden de aprehensión contra Rebeca García y su hermano Francisco García, quien también realizaba acciones similares. Pero ambos huyeron a España.

Se espera que el Ministerio Público introduzca en Interpol un alerta roja para pedir la captura y extradición de los hermanos García desde Europa a Venezuela.

