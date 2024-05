Familia de Ana María Henao clama ayuda para encontrarla: “Justicia por ella"

Desde Miami, la familia de la colombiana Ana María Henao, desaparecida en España, expresó su confianza en las autoridades para que este hecho no quede impune. También hizo un llamado a quien pueda tener cualquier indicio sobre su paradero, que sigue siendo un misterio.

>>> Vea también: Mujer en Bogotá, clave en investigaciones por desaparición de Ana María Henao en España

Conmocionados aún tras 96 días sin conocer el paradero de Ana María Henao, su mamá y hermanos se presentaron ante los medios y junto a sus abogados pidieron ayuda para encontrarla.

“Cuando mi hermana entra a un cuarto, ella es la luz. Yo amo a mi hermana. Ella fue la que me dio comida cuando vine a este país, la que me dio un lugar para vivir, la que me dio una cama, la que me dio trabajo y yo espero que podamos saber de mi hermana pronto”, contó Felipe Henao, hermano de Ana María.

Publicidad

La familia no habló de David Knezevich, esposo de Ana María Henao y quien fue detenido tras conocerse una serie de detalles que lo implicarían con la desaparición de la colombiana.

Pidieron que quien tenga información sobre su paradero avise a las autoridades. “Quiero justicia por mi hermana y yo confío en las autoridades americanas, en el trabajo que se ha hecho. Si alguien sabe noticias de mi hermana, si alguien tiene alguna información, por favor”, señaló Felipe.

Publicidad

La familia aseguró que cuando Ana María Henao desapareció en España se encontraba con muchos planes, entre ellos buscar un nuevo apartamento para radicarse en Madrid.

“Estaba pasando por un momento duro en su divorcio, se quería alejar de todo lo que estaba acá. Ella quería abrir una asociación sin ánimo de lucro para ayudar a mujeres”, puntualizó el hermano de Ana.

Hasta el momento, David Knezevich está siendo acusado por secuestro en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Este hombre permanece detenidoen la cárcel federal de Miami y la audiencia en corte está prevista para el viernes 10 de mayo de 2024.

>>> También puede leer: Colombiano viajó a EE. UU. en busca de mejor futuro y murió tras ser apuñalado en un robo