En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
JULIANA GUERRERO
DESAFÍO SIGLO XXI
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Campesinos colombianos viajan a China para exponer sus productos y hacer alianzas comerciales

Campesinos colombianos viajan a China para exponer sus productos y hacer alianzas comerciales

Productos como el café, la panela, el frijol y el cacao empezaron a abrirse un espacio en las mesas de los hogares asiáticos. Colombia este año es la invitada de honor en la Exposición Internacional de Importaciones de China.

Por: Daniel Ortiz
Actualizado: 8 de nov, 2025
Comparta en:
Cacao de Colombia en China.jpg
Cacao de Colombia en China
Suministrada

Publicidad

Publicidad

Publicidad