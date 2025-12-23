En vivo
MUNDO  / Hasta 20 años de cárcel en Venezuela a quienes respalden "piratería" o "bloqueo marítimo" de EE. UU.

Hasta 20 años de cárcel en Venezuela a quienes respalden “piratería” o “bloqueo marítimo” de EE. UU.

La nueva ley incluye multas de hasta un millón de euros e incautación de bienes. Normas similares castigan también con cárcel a quien respalde sanciones internacionales contra el régimen de Maduro.

Por: AFP
Actualizado: 23 de dic, 2025
Sandra Soriano Soriano
Venezuela dará cárcel a quien respalde “piratería” o “bloqueo marítimo” de EE. UU.
Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU./Colprensa

