Hasta 20 años de cárcel en Venezuela a quienes respalden “piratería” o “bloqueo marítimo” de EE. UU.

La Asamblea de Venezuela aprobó una ley que contempla hasta 20 años de cárcel para quien promueva o respalde desde el país bloqueos navales y actos de "piratería", referencia chavista a las incautaciones estadounidenses de buques petroleros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El proyecto fue aprobado por unanimidad por el partido del régimen de Nicolás Maduro, que tiene mayoría absoluta en la unicameral Asamblea Nacional.

La "ley de protección de las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales" se propuso poco después de la confiscación, el sábado, de un segundo carguero con crudo venezolano por parte de Estados Unidos.



Otro fue incautado el 10 de diciembre y una persecución a un tercero se produjo el domingo, sin que se conocieran más detalles. (Lea también: Lo que se sabe sobre buque que zarpó desde Venezuela a Estados Unidos con petróleo: ¿de quién es?)



Maduro ha tachado estas acciones de "piratería naval criminal" e insiste en que el objetivo último de Washington es derrocarlo. El presidente estadounidense, Donald Trump, le instó a dimitir. (Lea también: Trump le hace advertencia a Maduro: “Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”)

Publicidad

Estados Unidos desplegó una gigantesca flota en el Caribe bajo el argumento inicial de que el objetivo era combatir el narcotráfico.



¿Quiénes serían condenados con esta nueva ley en Venezuela?

"Queda aprobada la ley por unanimidad. En consecuencia se declara sancionada la Ley de protección de las libertades de navegación y comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales", dijo el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, al finalizar el debate.

"Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras serán sancionadas con prisión de 15 a 20 años", dice el artículo 13 de la ley, leída por la Secretaría del Parlamento.

Publicidad

La ley también establece multas en bolívares (la moneda local) "equivalentes a entre 100.000 y 1 millón de veces el tipo de cambio de mayor valor" en el país, que actualmente corresponde a la cotización del euro publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Quien sea sancionado también podría ser sujeto de incautación por parte del Estado, debido a que también le será aplicable "la Ley de Extinción de Dominio".

En la víspera, el diputado Giuseppe Alessandrello explicó que la ley busca "proteger la relación comercial" y proteger a los venezolanos "de los actos de depredación que el Gobierno de los Estados Unidos está realizando" en el mar, a propósito del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, donde las fuerzas de ese país han incautado ya dos buques petroleros que salieron de Venezuela.

Según el legislador, la norma se sustenta en la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958 y la Carta de las Naciones Unidas. Con la aprobación de esta ley, el Parlamento chavista, que culmina su período legislativo este diciembre, llegó a su norma número 100. El próximo 5 de enero debe instalarse la nueva Asamblea que estará igualmente controlada por el oficialismo.



Otras leyes del régimen venezolano

Leyes similares ya castigan igualmente con cárcel y multas a quien favorezca, por ejemplo, las sanciones internacionales contra el régimen, como la nobel de la Paz María Corina Machado, quien se ha pronunciado además a favor de la estrategia de Trump en el Caribe.

Publicidad

El proyecto incluye "incentivos y mecanismos de protección económica, comercial y de otra índole" para los operadores comerciales y ofrece asesoría legal del Estado.

Venezuela produce al día alrededor de un millón de barriles de petróleo. Está bajo embargo desde 2019 por lo que destina buena parte de sus ventas al mercado negro con grandes descuentos.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE