Adam The Woo, reconocido youtuber de viajes, fue hallado sin vida a los 51 años

El mundo de las redes sociales nuevamente lamenta la muerte de una de sus personalidades. Se trata de David Adam Williams, mundialmente conocido por su seudónimo digital, Adam the Woo, un youtuber que dedicó más de una década a documentar los rincones más curiosos y nostálgicos de los Estados Unidos.

El famoso fue encontrado sin vida el pasado lunes 22 de diciembre en su hogar ubicado en la comunidad de Celebration, Florida. A sus 51 años, su fallecimiento deja un vacío inmenso en una audiencia global que lo consideraba un referente de la cultura de los parques temáticos y la exploración de sitios históricos.



Así hallaron al youtuber

El descubrimiento de su cuerpo se produjo tras una jornada marcada por la incertidumbre de sus allegados. Según los informes oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, los agentes acudieron inicialmente a la residencia de Williams alrededor de las 12:24 p.m. del lunes para realizar un chequeo de bienestar, una medida estándar cuando no se logra contactar a una persona por un tiempo inusual.

En esa primera instancia, las autoridades aseguraron el perímetro, pero no lograron establecer contacto con nadie dentro de la vivienda. La situación dio un giro dramático horas más tarde, cerca de las 2:53 p. m., cuando la policía regresó al lugar tras recibir un reporte de una muerte sin supervisión.



Un amigo cercano del creador de contenido, preocupado por la falta de respuesta, utilizó una escalera para mirar a través de una ventana del tercer piso de la propiedad. Fue en ese momento cuando observó a Williams recostado en su cama, completamente inmóvil. Tras ingresar a la vivienda con el apoyo del personal de bomberos, se confirmó que el youtuber había fallecido.



¿Quién era Adam the Woo?

David Adam Williams no era simplemente un documentalista de viajes; para sus seguidores, era un cronista. Nacido en 1972, comenzó su trayectoria en YouTube en 2009, destacándose rápidamente por un estilo cercano, auténtico y desprovisto de grandes producciones, centrando toda la atención en la curiosidad del destino.



Su fama se consolidó con el lanzamiento de su canal más exitoso, The Daily Woo, fundado en 2012. A lo largo de su carrera, Williams se impuso el monumental reto de publicar un vlog diario durante cinco años consecutivos, una hazaña que le permitió documentar viajes por los 50 estados de la unión americana.



¿De qué murió Adam the Woo?

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola ha confirmado que el caso sigue bajo investigación y que la vivienda fue debidamente asegurada tras el hallazgo. Aunque no se han reportado indicios inmediatos de violencia o causas externas, la causa definitiva de su muerte se determinará tras la realización de la autopsia correspondiente por parte del médico forense.

Un dato relevante en la cronología de los hechos es que Williams había sido visto con vida el domingo, apenas un día antes del hallazgo, por el mismo amigo que finalmente lo encontraría. Además, su última publicación en YouTube, realizada el 21 de diciembre, lo mostraba recorriendo las decoraciones navideñas en Celebration, Florida, sin dar señales de malestar evidente.

La noticia, difundida inicialmente por el medio TMZ, generó una oleada de mensajes de dolor entre colegas y amigos. Justin Scarred, también reconocido vlogger y amigo íntimo de Williams, publicó un emotivo mensaje en el que afirmaba: “El mundo ha perdido a un gigante, y yo he perdido a un amigo más cercano que la sangre”. Scarred pidió oraciones para los padres de Adam, Jim y June, y su hermana Faith.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.