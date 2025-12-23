En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

Mujer pensó que dolor en el pecho era por la lactancia, pero era cáncer

Los médicos le han dicho que esta podría ser su última Navidad, luego de que el cáncer se propagara y se hiciera terminal.

Por: María Paula González
Actualizado: 23 de dic, 2025
