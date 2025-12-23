Venezuela acusó de “extorsión” a EE. UU. y este anunció sanciones "al máximo" contra el régimen

Washington está sometiendo a Caracas a la "mayor extorsión" de su historia, declaró el martes 23 de diciembre el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU), después de que Estados Unidos anunciara un bloqueo a los buques petroleros sancionados en medio de su despliegue militar en el Caribe. (Lea también: Hasta 20 años de cárcel en Venezuela a quienes respalden “piratería” o “bloqueo marítimo” de EE. UU.)

"Estamos ante una potencia que actúa al margen del derecho internacional, exigiendo que los venezolanos abandonemos nuestro país y lo entreguemos (...). Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia, un gigantesco crimen de agresión en desarrollo fuera de todo parámetro nacional, lógica legal y precedente histórico", afirmó Samuel Moncada ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Y advirtió de que Venezuela "es solo el primer objetivo de un plan mayor": "(El país) pretende imponerse sobre los derechos fundamentales de todos los estados del continente americano, aún a costa de la destrucción de la ONU".



Fue Venezuela quien pidió expresamente esta reunión con carácter de urgencia en el Consejo, una solicitud impulsada por el bloqueo del presidente Donald Trump contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país caribeño. (Lea también: Lo que se sabe sobre buque que zarpó desde Venezuela a Estados Unidos con petróleo: ¿de quién es?)



Moncada indicó que su país solicitó esta reunión "consciente" de que EE. UU. vetaría en el Consejo de Seguridad cualquier acuerdo "que ponga fin a su plan siniestro".

Además, describió las acciones de EE. UU. como "una guerra de saqueo y expolio" de petróleo, que constituye un ataque a todo el sistema de las relaciones internacionales y al Sur global, "considerado inferior por el actual Gobierno estadounidense".

Según Moncada, este bloqueo supone "un crimen de agresión con el que el mandatario pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela".



La amenaza de Estados Unidos al régimen venezolano

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, tomó la palabra antes y aseguró que su país seguirá imponiendo a Venezuela sanciones "al máximo" con el fin de "privar" a Nicolás Maduro de "financiar" al Cartel de los Soles. Según Waltz, los petroleros sancionados operan como "el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo", y además financian a este cartel.

Además, reiteró las acusaciones de Trump de que "Maduro es un fugitivo buscado por la justicia estadounidense".



Las críticas de Rusia y China a Estados Unidos

"Los actos cometidos por Estados Unidos van en contra de todas las normas fundamentales del derecho internacional", declaró el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, quien calificó el bloqueo como una "agresión flagrante".

"La responsabilidad de Washington también es evidente en las catastróficas consecuencias de esta actitud de cowboy", añadió durante la reunión de emergencia solicitada por Venezuela, con el apoyo de Moscú y Pekín.

"China se opone a todos los actos de unilateralismo e intimidación y apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional", declaró por su parte el representante chino, Sun Lei.

"Estados Unidos hará todo lo que esté en su poder para proteger nuestro hemisferio, nuestras fronteras y al pueblo estadounidense", respondió el embajador de Washington.

Antes del cruce de acusaciones, el secretario general adjunto de la ONU, Khaled Khiari, aseguró en esta reunión que el secretario general, Antonio Guterres, "está dispuesto a apoyar todos los esfuerzos diplomáticos, incluso ejerciendo sus buenos oficios, si ambas partes lo solicitan".

Durante la sesión en el Consejo, países como Colombia condenaron "el uso de la fuerza" y las "medidas coercitivas unilaterales" aplicadas por EE. UU. en el Caribe, que "erosionan el Estado de derecho y no deben ser un sustituto del diálogo".

