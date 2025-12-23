En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
PICO Y PLACA BOGOTÁ
DONALD TRUMP
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela acusó de “extorsión” a EE. UU. y este anunció sanciones "al máximo" contra el régimen

Venezuela acusó de “extorsión” a EE. UU. y este anunció sanciones "al máximo" contra el régimen

El pronunciamiento se dio en la ONU, donde Rusia y China criticaron al Gobierno de Donald Trump, señalándolo de tener un "comportamiento de cowboy" e "intimidación".

Por: AFP
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Venezuela acusó de “extorsión” a EE. UU. y este anunció sanciones "al máximo" contra el régimen
SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad