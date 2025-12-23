Hombre ganó varias veces la lotería y reveló su secreto: "Es mi número favorito"

Hay personas que pasan años intentando ganarse la lotería, mientras que hay casos particulares que parece que tienen un 'secreto' para alcanzar la fortuna. Miguel Ángel, un hombre de Zaragoza, España, se ha convertido en un personaje cuya suerte es envidiada por miles, luego de que el pasado 22 de noviembre ganara por tercera vez la lotería.

El hombre se ha convertido en el protagonista absoluto del Sorteo Extraordinario de Navidad. No solo por haber ganado este año, sino por la asombrosa frecuencia con la que la suerte le sonríe.



¿Quién es el hombre que ha ganado cinco veces la lotería?

Miguel Ángel no es un aparecido en el mundo de los sorteos. Para él, la lotería no es un simple juego de azar, sino una pasión que compara con los pasatiempos más arraigados. "Me gusta la lotería como al que le gusta ir a cazar o ir al fútbol", confesó a Europa Press.

A pesar de llevar décadas siguiendo el sorteo, este año fue especial: era la primera vez que cumplía el sueño de su infancia de asistir en directo al Teatro Real. Tras una noche entera haciendo fila bajo el gélido frío madrileño, logró entrar al recinto. Entre cabezadas provocadas por el cansancio de la vigilia, el destino lo despertó de golpe a las 10:34 de la noche.



"Estaba un poco dormido en la butaca, pero ha sido escuchar el 23, que es mi número favorito, y despertarme. Ahí me di cuenta de que llevaba ese número" relató emocionado. El número en cuestión, el 23.112, resultó ser uno de los ocho quintos premios del sorteo, desatando la locura en las gradas mientras el público le gritaba al unísono: "¡Tú sí que vales!".



El 'secreto' de Miguel Ángel

Este no es su primer encuentro con la riqueza. Según reveló el propio galardonado, la suerte es una vieja conocida. Hace 30 años ganó un quinto premio (similar al de hoy); hace 6 años fue uno de los afortunados poseedores de "El Gordo", el premio mayor de la lotería española y ahora suma un nuevo quinto premio a su vitrina personal.



Cuando los periodistas le preguntaron por su "secreto" para tener esta suerte, Miguel Ángel respondió con una sencillez que desarma a cualquier experto en probabilidad: "La clave es jugar y comprar décimos". Aunque parezca una obviedad, defiende la constancia como método.

Sin embargo, mantiene los pies en la tierra y reconoce que el análisis técnico tiene sus límites: "Hay gente que juega mucho más que yo y no gana. Supongo que un poco el factor suerte también será". Para él, ganar es una mezcla de persistencia casi profesional y una conexión mística con su número favorito.



¿En qué invertirá el dinero?

A diferencia de otros ganadores que optan por inversiones complejas o lujos extravagantes, Miguel Ángel tiene claras sus prioridades. El dinero de este nuevo premio ya tiene dueños asignados en su núcleo familiar, y sus planes están cargados de un toque de humor y generosidad paternal.

Sus hijos serán los grandes beneficiados. En primera medida un carro para su hija, quien hace apenas dos meses que obtuvo su licencia de conducción. "Para que lo raye por Zaragoza", bromeó ante los periodistas, reflejando la tranquilidad de quien sabe que el dinero está para disfrutarlo.

Por otro lado, su hijo recibirá un ordenador de última tecnología. Originalmente, el trato era que Miguel Ángel pagaría la mitad del equipo, pero tras el anuncio del 23.112, el plan ha cambiado: "Se lo iba a comprar él y le dije que le pagaría la mitad, pero ahora se lo compraré yo entero".

