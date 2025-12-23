Murió en Bogotá conocida periodista y presentadora: dejó un mensaje de despedida para su hija

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El periodismo venezolano está de luto con la muerte de la periodista y presentadora de televisión Margiory Fiaschi, quien falleció el pasado domingo 21 de diciembre en Bogotá, donde permanecía radicada mientras enfrentaba un delicado cuadro de salud derivado de una lesión cerebral que le fue diagnosticada en 2023. La noticia fue confirmada por Globovisión, canal en el que trabajó durante casi una década y desde donde se destacó por su trayectoria profesional y su compromiso con el ejercicio periodístico.
"Desde Globovisión, se extienden las más sentidas condolencias a su padre, hermanas, hija, familiares, colegas y amigos. Su recuerdo permanece vivo en cada emisión compartida, en cada gesto amable y en la memoria colectiva de la televisión venezolana", indicó el medio en un primer mensaje.
El nombre de Fiaschi era reconocido en venezuela por su paso por radio y televisión. A ello se sumó la repercusión que tuvo en redes sociales la relectura de uno de los últimos mensajes que la comunicadora publicó, dirigido a su hija Ana Paula, de cuatro años, en el marco de su cumpleaños.
En 2023, la periodista hizo público que había sido diagnosticada con un tumor cerebral, condición que le generó episodios convulsivos y la obligó a someterse a distintos tratamientos médicos. A partir de ese momento, su presencia en medios y redes sociales disminuyó de manera progresiva.
Fue a finales de 2024 que Fiaschi tomó la decisión de renunciar a su cargo en televisión para dedicarse de lleno a su tratamiento, el cual requería más tiempo y cuidados de los inicialmente previstos; luego, se trasladó a Bogotá para continuar con su atención médica especializada.
Publicidad
Durante ese periodo, mantuvo una comunicación intermitente con sus seguidores a través de redes sociales, donde compartía reflexiones sobre la maternidad, la enfermedad y su proceso personal, siempre cuidando la exposición de los detalles médicos.
Uno de los textos que más ha sido compartido tras su muerte corresponde a una publicación realizada en julio de 2025, con motivo del cuarto cumpleaños de su hija Ana Paula. En ese mensaje, Margiory Fiaschi habló de las dificultades que habían atravesado juntas y de su esfuerzo por ejercer la maternidad en medio de su estado de salud.
Publicidad
"Aunque estos 4 años no han sido tan ligeros para ambas. He procurado seguir mi instinto, para ejercer mi rol de mamá, entre ensayo y error avanzo y le pido a Dios, la virgen y el Espíritu Santo que me guíen y me sostengan para darte lo mejor de mi, a pesar de mi caos interno y a pesar del desafío de salud que he experimentado desde de tus 2 años", comenzó diciendo la periodista en sus tedes sociales, junto con una galería de fotos con su hija.
Tras confirmarse su fallecimiento, estas palabras fueron interpretadas por muchos de sus seguidores como una despedida anticipada. "Confío en ti hija mía, disfruto cuando me pides que juegue contigo en el piso y tú comprendes que por ahora no se puede (...) Mamá está bien y cada día está mejor, no solo por mis ganas de acompañarte muchos años más, también porque mamá ya sabe lo que es amor propio", agregó la comunicadora en su momento.
Ver esta publicación en Instagram" target="_blank" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" type="text/html" data-cms-ai="0">
Ver esta publicación en Instagram
Margiory Fiaschi nació en Valencia, estado Carabobo, y se formó como comunicadora social en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en Venezuela. Inició su carrera profesional en la radio, medio en el que adquirió experiencia antes de dar el salto a la televisión, donde se consolidó como presentadora de espacios informativos.
A lo largo de su trayectoria trabajó en Radio América, DAT TV y posteriormente en Globovisión, uno de los canales de noticias más importantes del país. En esta casa televisiva comenzó en la sección internacional y luego asumió la conducción del programa “Entre Noticias”, donde se mantuvo durante varios años.
Publicidad
Desde el canal, sus compañeros recordaron que Fiaschi se caracterizaba por una conducción sobria y por un trato cercano con la audiencia. En el mensaje oficial emitido tras conocerse su fallecimiento, Globovisión resaltó su disciplina, preparación y el vínculo que construyó con el equipo periodístico.
"Quienes compartieron con ella coinciden en destacar su trato respetuoso y su vocación de equipo. El saludo cordial "buenos días a todos" era una constante que definía su forma de ser y que dejaba huella en cada jornada de trabajo. Margiory entendía el periodismo no solo como un ejercicio profesional, sino como un espacio de encuentro humano", indicó Globovisión sobre la muerte de la periodista.
Publicidad
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co