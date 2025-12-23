Murió en Bogotá conocida periodista y presentadora: dejó un mensaje de despedida para su hija

El periodismo venezolano está de luto con la muerte de la periodista y presentadora de televisión Margiory Fiaschi, quien falleció el pasado domingo 21 de diciembre en Bogotá, donde permanecía radicada mientras enfrentaba un delicado cuadro de salud derivado de una lesión cerebral que le fue diagnosticada en 2023. La noticia fue confirmada por Globovisión, canal en el que trabajó durante casi una década y desde donde se destacó por su trayectoria profesional y su compromiso con el ejercicio periodístico.

"Desde Globovisión, se extienden las más sentidas condolencias a su padre, hermanas, hija, familiares, colegas y amigos. Su recuerdo permanece vivo en cada emisión compartida, en cada gesto amable y en la memoria colectiva de la televisión venezolana", indicó el medio en un primer mensaje.

El nombre de Fiaschi era reconocido en venezuela por su paso por radio y televisión. A ello se sumó la repercusión que tuvo en redes sociales la relectura de uno de los últimos mensajes que la comunicadora publicó, dirigido a su hija Ana Paula, de cuatro años, en el marco de su cumpleaños.



¿De qué murió Margiory Fiaschi, periodista venezolana?

En 2023, la periodista hizo público que había sido diagnosticada con un tumor cerebral, condición que le generó episodios convulsivos y la obligó a someterse a distintos tratamientos médicos. A partir de ese momento, su presencia en medios y redes sociales disminuyó de manera progresiva.



Fue a finales de 2024 que Fiaschi tomó la decisión de renunciar a su cargo en televisión para dedicarse de lleno a su tratamiento, el cual requería más tiempo y cuidados de los inicialmente previstos; luego, se trasladó a Bogotá para continuar con su atención médica especializada.

Durante ese periodo, mantuvo una comunicación intermitente con sus seguidores a través de redes sociales, donde compartía reflexiones sobre la maternidad, la enfermedad y su proceso personal, siempre cuidando la exposición de los detalles médicos.

El último mensaje que dejó Margiory Fiaschi a su hija

Uno de los textos que más ha sido compartido tras su muerte corresponde a una publicación realizada en julio de 2025, con motivo del cuarto cumpleaños de su hija Ana Paula. En ese mensaje, Margiory Fiaschi habló de las dificultades que habían atravesado juntas y de su esfuerzo por ejercer la maternidad en medio de su estado de salud.

"Aunque estos 4 años no han sido tan ligeros para ambas. He procurado seguir mi instinto, para ejercer mi rol de mamá, entre ensayo y error avanzo y le pido a Dios, la virgen y el Espíritu Santo que me guíen y me sostengan para darte lo mejor de mi, a pesar de mi caos interno y a pesar del desafío de salud que he experimentado desde de tus 2 años", comenzó diciendo la periodista en sus tedes sociales, junto con una galería de fotos con su hija.

Tras confirmarse su fallecimiento, estas palabras fueron interpretadas por muchos de sus seguidores como una despedida anticipada. "Confío en ti hija mía, disfruto cuando me pides que juegue contigo en el piso y tú comprendes que por ahora no se puede (...) Mamá está bien y cada día está mejor, no solo por mis ganas de acompañarte muchos años más, también porque mamá ya sabe lo que es amor propio", agregó la comunicadora en su momento.

