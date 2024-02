Cantante que padece cáncer terminal le dejó un hermoso regalo a su hijo: su última canción

Las redes sociales se conmovieron con la historia de Cat Janice, una artista estadounidense que padece cáncer y que escribió su última canción con la intención de recaudar dinero para que su hijo no tenga necesidades económicas cuando ella deje este mundo.



La historia de Cat Janice con el cáncer empieza en noviembre de 2021 cuando sintió una masa en el cuello, misma que creció durante los meses posteriores. Tras acudir a especialistas, le detectaron un tumor maligno poco común.

La mamá fue sometida a una cirugía y posterior quimioterapia. Este tortuoso proceso lo llevó a cabo sin dejar de subir contenido a sus redes sociales.

Luego del tratamiento, los médicos le dijeron que el cáncer había desaparecido por completo, pero luego de varios chequeos constataron que la enfermedad todavía estaba en su organismo y más agresiva que nunca, pues había hecho metástasis a los pulmones.

Tras un diagnóstico poco alentador, la mujer decidió lanzar un último sencillo, pero con un objetivo especial: recaudar todo el dinero que pueda para luego dejárselo a su hijo: "Si no voy a estar aquí en un par de semanas, quiero publicar algo, hacer una despedida final. Tenía canciones de rupturas y tristes, pero quería lanzar algo divertido".

En su cuenta de Instagram, Cat Janice publicó la promoción de su sencillo junto con fotos en compañía de amado hijo y su esposo: "En un minuto estás bailando lentamente en los brazos de tu esposo y de tu increíble bebé. Al minuto siguiente estás en el hospital y escuchas la noticia. No tengo miedo porque sé que tengo muchos seres queridos a mi alrededor y estaré con mi creador".



El 19 de enero de 2024, la cantante lanzó el sencillo Dance You Out Of My Head. Solamente en YouTube, la canción superó las 500 mil reproducciones. El tema es todo un éxito en plataformas como TikTok.

"Cada centavo que gane con esta y otras canciones se canalizará a una cuenta bancaria para mi hijo, así que por favor, compartirlas", pidió la artista.