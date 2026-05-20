Caso de Yulixa Toloza se repite en México: mujer desapareció tras ingresar a clínica estética

Lo que parecía una visita de rutina a una clínica estética terminó convertido en un caso rodeado de incertidumbre, videos de vigilancia y una intensa búsqueda que mantiene en alerta a familiares y autoridades en México. La desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, una mujer de 37 años vista por última vez tras ingresar a un centro de belleza en Puebla, ha generado conmoción en redes sociales y desatado múltiples interrogantes sobre lo ocurrido dentro del establecimiento.



De acuerdo con los reportes de los medios mexicanos, la mujer desapareció el pasado 18 de mayo luego de acudir a una clínica estética ubicada en la colonia Santa Cruz Buenavista, en Puebla. Desde entonces, sus familiares aseguran que perdieron completamente contacto con ella y comenzaron una búsqueda desesperada para intentar localizarla.

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El caso tomó fuerza públicamente después de que comenzaran a circular videos de cámaras de seguridad que, según denuncian allegados, mostrarían movimientos sospechosos en inmediaciones del lugar donde Blanca Adriana ingresó para realizarse un procedimiento estético aparentemente no invasivo.

De acuerdo con las versiones difundidas por familiares, Blanca Adriana acudió al establecimiento conocido como Detox Zavaleta acompañada de su esposo. Según el relato entregado a medios locales, el hombre permanecía esperando afuera de la clínica mientras ella ingresaba para una valoración relacionada con el procedimiento estético.



Sin embargo, horas después, la situación cambió de manera inesperada. El esposo de la mujer aseguró que el personal del lugar le pidió salir hacia otro punto de la ciudad para conseguir una faja médica necesaria para el tratamiento. Cuando regresó, encontró el establecimiento cerrado y no obtuvo ninguna respuesta sobre el paradero de su esposa.



Desde ese momento comenzaron llamadas, recorridos y solicitudes de ayuda para intentar ubicar a Blanca Adriana, quien dejó de responder su teléfono celular y no volvió a comunicarse con familiares o personas cercanas.

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El video que encendió las alarmas

La preocupación aumentó todavía más cuando familiares lograron acceder a grabaciones de cámaras de vigilancia ubicadas cerca de la clínica estética.

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales, son consideradas una de las principales piezas dentro de la investigación. El material muestra a dos personas trasladando un objeto voluminoso hacia un automóvil compacto Mini Cooper con placas del estado de Tlaxcala.

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Los allegados sostienen que Blanca Adriana habría sido sacada inconsciente del lugar y subida al vehículo, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente qué aparece en las grabaciones.

El contenido del video y el cierre repentino del establecimiento incrementaron las sospechas de la familia, que insiste en que la mujer nunca salió por sus propios medios de la clínica.

Además, señalaron que las imágenes contradicen cualquier posibilidad de una desaparición voluntaria.

Tras la denuncia formal presentada por los familiares, la Fiscalía General del Estado de Puebla inició unainvestigación para tratar de establecer qué ocurrió con Blanca Adriana y reconstruir los movimientos registrados dentro y fuera del inmueble.

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La Comisión de Búsqueda de Puebla también activó los protocolos correspondientes para intentar localizarla.

Mientras avanzan las diligencias, las autoridades revisan cámaras de seguridad, testimonios y movimientos relacionados con la clínica estética y las personas que estuvieron en el lugar durante las horas posteriores a la desaparición.

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Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado identidades ni posibles responsabilidades vinculadas con el contenido de las grabaciones que circulan en redes sociales.

Familiares y personas cercanas mantienen campañas de difusión en plataformas digitales con la esperanza de obtener información que permita encontrar con vida a Blanca Adriana Vázquez Montiel.

Según la ficha de búsqueda difundida por las autoridades, la mujer tiene 37 años, complexión media, cabello negro lacio a media espalda y rostro ovalado. Además, cuenta con un tatuaje en forma de beso en la nuca.

El día de su desaparición vestía ropa completamente negra y tenis deportivos del mismo color.



Yulixa Toloza, otro caso similar en Colombia

El caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel ha generado preocupación especialmente por el reciente caso de la desaparición y muerte de Yulixa Toloza en Colombia, el cual conmocionó al país tras seis días de intensa búsqueda. Ambos casos han puesto nuevamente en discusión los riesgos alrededor de procedimientos estéticos y las dificultades que enfrentan las autoridades para esclarecer rápidamente este tipo de hechos.

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Precisamente, en Colombia continúa avanzando la investigación por el crimen de Yulixa Toloza, cuyo cuerpo fue hallado en Apulo, Cundinamarca, luego de que cámaras de seguridad registraran el momento en que fue sacada y subida a un vehículo la noche de su desaparición. El caso llevó a la captura de varios implicados, entre ellos tres ciudadanos venezolanos detenidos en Venezuela e identificados como Edison José Torres, Eduardo David Ramos y María Fernanda Delgado Hernández, representante legal del centro estético al que asistió la víctima el 13 de mayo.

Sin embargo, el proceso judicial enfrenta importantes obstáculos debido a que la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de sus ciudadanos nacionales. Según se conoció, la Fiscalía colombiana adelanta gestiones para intentar que los capturados sean procesados en Colombia por delitos como desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y encubrimiento de pruebas.

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A esto se suma que algunos de esos delitos no están tipificados de la misma forma en la legislación venezolana, lo que podría complicar aún más el proceso. Además, las autoridades advirtieron que, si en un plazo máximo de 60 días no se entregan los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, los detenidos podrían incluso quedar en libertad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co