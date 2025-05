Capturan a presunto acosador de Jennifer Aniston que estrelló carro en la casa de la actriz

En Hollywood hay preocupación por la actriz Jennifer Aniston , querida y recordada especialmente por su papel de Rachel Green en 'Friends' , luego de que un hombre irrumpiera en su casa chocando con un vehículo. Aunque el sujeto fue capturado por las autoridades, lo que se ha descubierto después sobre él no ha dado tranquilidad al entorno de la famosa, ya que parece que este hombre la llevaba acosando varios años.

¿Quién es el presunto acosador de Jennifer Aniston y qué fue lo que hizo?

El hombre en cuestión, que permanece privado de la libertad por las autoridades de Los Ángeles, fue identificado como Jimmy Wayne Carwyle, de 48 años. Wayne fue capturado el pasado lunes cuando, en horas de la tarde, estrelló su vehículo contra la entrada de la casa de Jennifer Aniston, ubicada en el lujoso barrio de Bel-Air en Los Ángeles, California.

Según el reporte de la policía, el hombre ocasionó graves daños en las rejas de la entrada de la casa, pero afortunadamente no hubo ningún herido por este hecho. Uno de los guardias de seguridad del sector detuvo al sujeto mientras llegaba la policía, que inmediatamente lo arrestó por los daños. Además, se conoció que Jennifer Aniston se encontraba en su casa en ese momento, pero ni ella ni su equipo de trabajo se han pronunciado al respecto.

Jennifer Aniston asegura que está feliz con su soltería: "Las citas han sido un infierno" MICHAEL TRAN/AFP

Descubrieron que llevaba años acosando a la actriz

En un principio, la Fiscalía de Los Ángeles, solo iba a acusar al sujeto por los daños causados a la vivienda de la actriz al estrellar la entrada con su Chrysler PT Cruiser gris. Iba a ser algo por vandalismo o sospecha de robo. Sin embargo, al buscar más detalles sobre este hombre en redes sociales para poder identificar alguna motivación para este acto, descubrieron perturbadores mensajes que el hombre publicaba refiriéndose a la actriz.

"He estado escribiendo contigo, desde el principio, Jennifer Joanna Aniston Carwyle", publicó Jimmy Wayne Carwyle el pasado mes de marzo. En otras publicaciones de Facebook del hombre de meses atrás se puede leer: "¡TE AMO, Jennifer Joanna Aniston Carwyle!" o "Si alguien puede contactar a Jennifer Joanna Aniston Carwyle y avisarle sobre la corrupción que intenta alejarme de ella, ¡será bendecido!". Llamó la atención de los fiscales que siempre agregaba su apellido al nombre de la actriz de 56 años.

Ante esto, los investigadores indagaron un poco más en las redes del hombre y en las de Aniston, llegando a descubrir que, desde hace varios años Jimmy Wayne le enviaba una avalancha de mensajes de voz, correos electrónicos y mensajes a la actriz de 'Friends' . Con esta información en mente, el hombre fue llevado a la corte y acusado formalmente por acoso grave y vandalismo.

Jimmy Wayne Carwyle se presentó al tribunal sin camisa y con una manta - Foto: AFP

Ordenan evaluación mental a presunto acosador de Jennifer Aniston

Los cargos contra el hombre oriundo de Mississippi fueron presentados ante la corte por el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, quien señaló que el hombre también enfrenta la circunstancia agravante de amenaza de lesiones corporales graves. A los presentes dejó descolocados que Jimmy apareció, detrás del cristal, sin camisa y envuelto en una manta.

"Mi oficina no tolerará el acoso ni las amenazas. Haremos todo lo posible para que estas personas rindan cuentas", afirmó el fiscal Nathan Hochman, mientras Wayne Carwyle escuchaba en silencio. Su abogado se declaró inocente en su nombre.

Sin embargo, por el comportamiento del hombre, el juez consideró que deberá permanecer privado de la libertad hasta la fecha del juicio. Además, el togado exigió que debe pasar por un tribunal de salud mental para determinar si es competente para enfrentar cargos por delitos graves de acoso y vandalismo.

Aunque el fiscal pidió en varias ocasiones que se ordenara al hombre no acercarse a la actriz Jennifer Aniston , el juez consideró que parecía que el hombre no entendía la situación. "No debes tener ningún contacto con Jennifer Aniston bajo ninguna circunstancia", le expresó el juez y emitió la orden.

