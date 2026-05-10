Caso Marcelo Pecci: "No estamos conformes", dijo familia del fiscal sobre avance en investigaciones

La familia del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, asesinado a tiros hace cuatro años en una playa del Caribe colombiano, reclamó este domingo que se conozca “la verdad” sobre el crimen y que se identifique a los responsables intelectuales del hecho, que conmocionó a la sociedad del país suramericano.



En un comunicado difundido este domingo, los familiares expresaron: "A cuatro años de su muerte, exigimos la verdad, no estamos conformes, queremos el compromiso de una investigación dispuesta a evidenciar quiénes fueron, sin importar las redes que caigan ¿Quién ordenó su muerte?".

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Pecci fue atacado a balazos por sicarios el 10 de mayo de 2022 frente a su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, mientras ambos disfrutaban de su luna de miel en una playa de la isla de Barú, en el Caribe colombiano.

Por el crimen, la justicia de Colombia condenó a siete personas involucradas en el caso, una investigación que también derivó en arrestos en Venezuela y El Salvador.



Sin embargo, a cuatro años del asesinato, aún no se ha imputado al autor intelectual, una omisión que continúa siendo el principal reclamo de los familiares del fiscal.



"No nos dejen solos": familia de Marcelo Pecci

En el mismo comunicado, la familia insistió: "Clamamos a los investigadores paraguayos, colombianos, estadounidenses: no nos dejen solos, el tiempo pasa, pero el afán de Justicia se enciende cada día más".



Un día antes, el fiscal general del Estado paraguayo, Emiliano Rolón, aseguró que su despacho mantiene la “intención sublime” de identificar a los autores intelectuales del crimen.

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No obstante, reconoció ante la prensa local que "la autoría intelectual siempre fue un tema difícil", en respuesta a las críticas por la lentitud del proceso investigativo.



¿Quién estaría detrás del asesinato de Marcelo Pecci?

En marzo pasado, el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó tener la “convicción particular” de que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset —capturado en Bolivia y extraditado ese mismo mes a Estados Unidos— está “metido” en el asesinato de Pecci, aunque no presentó pruebas que respalden esa afirmación.

En declaraciones a Radio Ñandutí, Riera sostuvo que el fiscal, a quien describió como un hombre “valiente y casi temerario”, encabezaba el equipo que investigaba a Marset y a otras organizaciones criminales dentro de la megacausa antidrogas Operación A Ultranza Py, la mayor investigación de este tipo en la historia del país.

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Según el ministro, el homicidio del fiscal buscó enviar “un mensaje” al resto de los funcionarios involucrados en ese proceso judicial, que —según indicó en marzo— aún sigue abierto.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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