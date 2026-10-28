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Noticias Caracol  / MUNDO  / Choque de dos trenes en España deja al menos 30 muertos: podrían aumentar las víctimas

Choque de dos trenes en España deja al menos 30 muertos: podrían aumentar las víctimas

"Hay al menos treinta muertos y es posible que esta cifra aumente", declaró la portavoz de la región de Castilla-La Mancha, lugar donde ocurrió el accidente.

Por: AFP
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Grave accidente en España: dos trenes chocan y dejan 10 muertos confirmados

Al menos treinta personas murieron el miércoles en la colisión de dos trenes de alta velocidad a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, anunciaron las autoridades regionales, que advierten que el número de víctimas podría aumentar. Este accidente ocurre en plena campaña electoral hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y menos de un año después de otro trágico siniestro ferroviario en Adamuz, Andalucía, en el que murieron 46 personas en una colisión entre dos trenes de alta velocidad, y que conmocionó a toda España.

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"Hay al menos diez muertos y es posible que esta cifra aumente", declaró Esther Padilla, portavoz de la región de Castilla-La Mancha (centro), donde ocurrió el accidente poco antes de las 8H00 GMT. Varias brigadas de bomberos, tres helicópteros y dos unidades de cuidados intensivos móviles (UVI) están ya en la zona. "Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes", indicó en X la empresa pública encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria, Adif.

Presidente Pedro Sánchez anula sus compromisos

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuló su participación en una cumbre sobre la obesidad prevista para la mañana del miércoles en Madrid, según informó su equipo, mientras que el Partido Socialista (PSOE) del que es el líder, anunció la suspensión de todas las actividades de campaña durante la jornada. Emiliano García-Page, presidente de la región de Castilla-La Mancha, anunció de su lado que seguía la situación con "preocupación" y que suspendía su agenda para desplazarse al lugar.

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El líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, también se declaró en X "muy preocupado" ante este nuevo accidente de trenes. Con 4.000 kilómetros de vías, la red ferroviaria de alta velocidad española es la segunda más importante del mundo, después de la de China, y uno de los orgullos del país. La tragedia de Adamuz, ocurrida el 18 de enero, había reavivado en España los debates sobre el mantenimiento de la red ferroviaria y sobre la seguridad de los pasajeros, en el segundo país más visitado del mundo cada año.

Este accidente, en el que un tren de la empresa privada Iryo había descarrilado antes de chocar con un tren de Renfe que venía en sentido contrario, también desató duras críticas de la oposición de derechas y de extrema derecha contra el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez.

AFP
ÁNGELA URREA PARRA
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