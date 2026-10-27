Un británico drogó a su esposa y publicó anuncios para que desconocidos tuvieran sexo con ella

Un hombre británico que drogó y violó a su entonces esposa durante 13 años había publicado anuncios en sitios como Craigslist y Grindr para buscar a desconocidos que tuvieran relaciones sexuales con ella sin su consentimiento, según se escuchó el martes 27 de octubre de 2026 en un tribunal del Reino Unido.

A principios de este año, Philip Young se declaró culpable de múltiples delitos sexuales contra Joanne Young, quien ha renunciado a su derecho al anonimato. Entre los delitos se encuentran violación, voyeurismo y administración de una sustancia con la intención de aturdir o dominar.

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Cuatro hombres, de entre 32 y 62 años, están siendo juzgados en un tribunal del sur de Inglaterra, después de negar los delitos sexuales que presuntamente cometieron junto con el marido de Joanne Young. Dos de ellos se enfrentan a cargos de violación y los otros dos, a cargos de agresión sexual. Los presuntos delitos se cometieron entre 2016 y 2023.



"El señor Young la había anunciado en Craigslist, Grindr y sitios web de intercambio de parejas; buscaba a desconocidos para que vinieran a acostarse con su esposa", declaró la fiscal Sarah Jones ante el Tribunal de la Corona de Winchester.



Young presentó la propuesta como una "perversión" para la pareja y pareció sugerir que ella estaría en "un estado en el que cualquier persona que respondiera podría hacerle cualquier cosa y ella no sería consciente o no podría recordarlo", dijo Jones.

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El tribunal escuchó que, desde 2015, Young había buscado drogas que pudieran inducir un sueño profundo en el que su esposa estuviera desorientada, ajena a su entorno y con pocas probabilidades de recordar lo sucedido.

La policía descubrió el caso después de que Philip Young fuera señalado por subir imágenes extremas a internet, dijo Jones. Tras registrar su propiedad y sus dispositivos, la policía encontró vídeos de Joanne Young atada a la cama "mientras otros hombres mantenían relaciones sexuales con ella". Según Jones, tres de los acusados aparecen en los vídeos.



"Evidentemente dormida"

Uno de ellos, Richard Wilkins, de 62 años, está acusado de violarla cuando ella "no era capaz de dar" su consentimiento. En un vídeo grabado la noche del presunto delito, en 2016, el fiscal afirmó que Joanne Young aparece "encadenada a la cama", donde se la puede "oír roncar".

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"Está claramente dormida", dijo Jones. En otro cargo que acusa a Norman Macksoni, de 48 años, de violación, la fiscal afirmó que la participación de Joanne Young es "totalmente similar a lo que cabría esperar si alguien estuviera drogado".

Según la fiscalía, Philip Young parecía estar "dirigiendo" a desconocidos en el dormitorio mientras su esposa se encontraba en un estado de somnolencia o estupor.

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La fiscal afirmó que, aunque los acusados tal vez no vieron a Young administrar los sedantes, los hombres "podían ver claramente su efecto". Young, de 50 años, quien, según se informa, es un exconcejal del Partido Conservador, se declaró culpable en enero de 48 cargos, incluidos 11 de violación y 11 de administración de una sustancia con intención delictiva.

Un sexto acusado, Dean Hamilton, de 47 años, también admitió previamente haber cometido delitos de violación y agresión sexual relacionados con este caso. Él y Young serán sentenciados al final del juicio actual.

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Algunos manifestantes se congregaron el martes frente al tribunal para seguir el juicio, que se espera que dure cuatro semanas, y portaron pancartas en las que condenaban la violencia sexual.

Actualmente, hay varios casos de presuntas agresiones sexuales facilitadas por drogas ante los tribunales del Reino Unido. La concienciación sobre este delito está aumentando tras el sonado juicio de Dominique Pelicot en Francia, en 2024, que no guarda relación con este caso.

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Pelicot fue declarado culpable de drogar en secreto a su esposa, Gisèle, durante años e invitar a decenas de hombres a violarla mientras estaba inconsciente.

Gisèle Pelicot también renunció a su derecho al anonimato durante ese juicio para generar conciencia sobre la violencia sexual.

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AFP

EDITADO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G