Condenan a 30 años de prisión a tres hermanos por delitos sexuales contra decenas de mujeres

30 años de prisión es lo que deben cumplir los hermanos Alexander, condenados por delitos relacionados con trata de personas con fines sexuales y agresiones contra decenas de mujeres. La sentencia fue anunciada este martes 27 de octubre de 2026 por una jueza federal de Manhattan, Nueva York, quien criticó la conducta de los tres hombres y la comparó con la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una novela de horror en la que se cometen diferentes crímenes.



La jueza Valerie Caproni cuestionó a Tal Alexander, de 40 años, y a sus hermanos gemelos Oren y Alon, de 39, por aprovechar su posición económica y su círculo social para acercarse a mujeres y agredirlas sexualmente durante varios años.

La magistrada también se refirió a la gravedad de los hechos que llevaron a los hermanos a prisión. “No me refiero a las personas como monstruos porque incluso los violadores pueden cambiar, pero su conducta fue monstruosa”, declaró.

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La condena llegó después de que 11 víctimas confrontaran a los hermanos durante una audiencia que se extendió a lo largo del día. Las mujeres relataron las consecuencias de las agresiones y el impacto que estas tuvieron en sus vidas.



¿Cómo operaban los hermanos Alexander?

De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, los hermanos agredieron sexualmente a mujeres entre 2008 y 2021. Los ataques ocurrieron en distintos lugares, entre ellos mansiones de lujo en los Hamptons, apartamentos de Nueva York, un viaje de esquí en Aspen, Colorado, y un crucero por el Caribe.



En algunos casos, las agresiones habrían sido cometidas por los hermanos de manera conjunta. La fiscalía sostuvo, además, que el patrón de conducta se remontaba a 2001 y 2002, cuando todavía estudiaban en un colegio de Florida.



Según el fiscal federal de Manhattan, Jamie McDonald, los acusados utilizaban drogas y violencia para incapacitar a las víctimas y cometer las agresiones.

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“Los acusados llevaron años haciendo esto, infligiendo un daño incalculable a muchísimas mujeres jóvenes. Y, durante años, utilizaron sus carreras y su estatus social para ocultar el peligro que representaban”, manifestó McDonald.

Aunque durante el juicio penal declararon 11 mujeres cuyos testimonios fueron clave para el caso, documentos presentados por la fiscalía federal señalaron que al menos 70 mujeres denunciaron haber sido víctimas de violaciones o agresiones sexuales por parte de los hermanos a lo largo de los años.

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Las víctimas hablaron durante la audiencia

Entre las mujeres que declararon estuvo Lindsay Acree, una artista de Brooklyn que aseguró haber sido drogada y violada por Tal Alexander en 2021. La mujer ya había testificado durante el juicio que se realizó a comienzos de este año.

“¿Por qué hicieron esto? Simplemente no lo entiendo. No comprendo la crueldad. No entiendo el odio hacia las mujeres”, expresó Acree durante la audiencia de sentencia.

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Otra víctima, identificada como Bela Koval, modelo ucraniana, describió las consecuencias del episodio que denunció. Según su testimonio, quedó “paralizada” después de consumir una bebida con drogas mientras Oren Alexander la violaba en una mansión valorada en 13 millones de dólares, ubicada en Sag Harbor.

“No hay forma de calcular el costo de este trauma”, afirmó Koval. La jueza también señaló que no recibió cartas de apoyo de antiguos amigos cercanos de los acusados. Según explicó, la mayoría de las comunicaciones presentadas para solicitar indulgencia provenían de amigos de los padres de los hermanos.



Los tres hermanos insistieron en su inocencia

Pese a la condena, los hermanos Alexander mantuvieron su posición de que no cometieron los delitos. Oren negó haber drogado o violado a alguien y rechazó las acusaciones relacionadas con la trata de personas con fines sexuales.

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“Mis hermanos y yo jamás hemos drogado ni violado a nadie. Nunca hemos traficado con personas con fines sexuales y nunca hemos conspirado para hacer daño a nadie”, sostuvo ante el tribunal.

Alon también negó los cargos y se refirió a sus hijos durante su intervención. “No soy un hombre perfecto, pero soy inocente de estos cargos. Nunca he violado ni traficado sexualmente con nadie”, declaró.

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¿Quiénes son los hermanos Alexander?

Tal y Oren Alexander alcanzaron reconocimiento en el sector inmobiliario y trabajaron con clientes de alto perfil, entre ellos Kim Kardashian y Kanye West. También participaron en la venta de un ático de lujo en Midtown, Nueva York, valorado en 240 millones de dólares y vinculado al magnate Ken Griffin.

Alon, por su parte, era propietario de una empresa de seguridad. Los tres hermanos habían construido una imagen pública asociada con los negocios y un estilo de vida de alto poder adquisitivo.

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Sus padres, Shlomy y Orly, son fundadores de Kent Security, una empresa con sede en Miami. Las esposas de Oren y Alon, las modelos Kamila Hansen y Shani Zigron, respectivamente, no asistieron a la lectura de la sentencia. De acuerdo con sus abogados, los hermanos les habían pedido a sus familiares que no acudieran para evitarles la angustia de presenciar la condena.

Antes de recibir la sentencia, los acusados se enfrentaban a una pena mínima de 15 años de prisión y a la posibilidad de cadena perpetua. Los tres habían solicitado que se les impusiera la pena mínima, pero la jueza determinó que cada uno deberá cumplir 30 años de cárcel. Los hermanos Alexander planean apelar la decisión judicial.

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