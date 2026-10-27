Los mensajes que Komanche dejó en sus últimos 'streams': habló sobre la muerte

El repentino fallecimiento del streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, popularmente conocido en las plataformas de contenido como Komanche, a los 30 años de edad, ha sacudido de manera profunda a la comunidad hispanohablante de internet. El creador de contenido fue hallado sin vida en su residencia ubicada en la colonia Paseo de las Cumbres, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Mientras las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León han clasificado de forma preliminar el caso como “muerte a reserva de autopsia", evaluando hipótesis que van desde un probable suicidio por ahorcamiento, la atención pública se ha centrado en reexaminar sus últimas apariciones públicas, los mensajes que dejó en redes sociales y la prolongada batalla contra la salud mental que libró en silencio.



¿Qué dijo Komanche en su último stream y en sus apariciones recientes?

En los días posteriores a la noticia, miles de usuarios han rescatado fragmentos de lo que constituyó la última transmisión en directo de Komanche. Durante dicha emisión, realizada en la plataforma Kick, el salvadoreño se dedicó a jugar a Elden Ring, un videojuego caracterizado por su elevada dificultad y amplio mundo abierto. A pesar de que la audiencia era reducida en comparación con otros eventos masivos de los que formó parte, Gómez se tomó un momento para agradecer cálidamente a quienes permanecían conectados.

“Ya no somos tantas personas, pero que me acompañen y estén ahí apoyando el gaming y lo que hacemos, me hace ilusión”, expresó Komanche en el clip que se volvió viral en plataformas como TikTok y X. Reconociendo que Elden Ring no era un título que atrajera masivamente a toda su audiencia habitual, el creador cerró la transmisión con un sentido agradecimiento: “Gracias, los quiero, cuídense”. Tras la divulgación de este video, sus seguidores no tardaron en reinterpretar su tono pausado y su baja energía como un mensaje sutil de despedida.

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Uno de los aspectos más impactantes y comentados en redes sociales tras su fallecimiento fue la viralización de un video grabado por el propio Komanche, donde transmitía detalladamente a sus padres cómo deseaba que fuera su velorio. “Siento que ya estoy en mis últimos días, de verdad”, se le escuchaba confesar en el registro audiovisual.



En dicho video, pidió expresamente a su audiencia que le hicieran llegar el material a sus progenitores si él llegaba a morir y rechazó de manera categórica que le organizaran un funeral de carácter religioso o católico. “Si me llego a morir, ni se les ocurra que en mi velorio sea un velorio católico”, enfatizó Gómez, agregando con su habitual estilo directo: “A mí me cagan los velorios católicos donde llegan y la gente está rezando y está llorando”.



Solicitó que sirvieran su platillo favorito, la pizza, haciendo la salvedad de que podía ser de cadenas como Pizza Hut o Little Caesars y también pidió que durante todo el velorio sonara la discografía de Bad Bunny, uno de sus artistas predilectos.



Papá de Komanche se pronunció

Tras confirmarse la lamentable pérdida, el padre de Komanche, José Luis Acevedo, rompió el silencio mediante un conmovedor mensaje divulgado en redes sociales. “Así te recordaré hijo, alegre, yo sé el gran ser humano que eras, a mucha gente le caías mal, pero para mí eras mi orgullo, no por lo conocido que eras si no por tu gran corazón, nadie miraba tus acciones sólo Dios y yo”.

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En su publicación, el padre del streamer aludió directamente a la condición de salud mental con la que su hijo batalló durante años: “Que Dios te perdone tus pecados hijo, sólo tú y tu familia sabíamos la terrible enfermedad de depresión que padecías, sin embargo fuiste fuerte luchaste con esa terrible enfermedad como 10 años, que Dios te reciba en su gloria”.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co