El telescopio Swift se precipitará hacia la Tierra en las próximas semanas: ¿dónde podría caer?

Tras más de 20 años, el elescopio espacial Swift de la NASA terminará su misión y se espera que reingrese en la atmósfera terrestre durante las próximas semanas. La agencia espacial estadounidense confirmó el fin de las operaciones científicas del observatorio, cuya altitud actual impide que sus instrumentos continúen observando con precisión los objetivos astronómicos.



El Observatorio Neil Gehrels Swift orbita a menos de 275 kilómetros de la superficie terrestre, una altura en la que la resistencia atmosférica dificulta la estabilidad necesaria para realizar sus observaciones. Su última medición científica se llevó a cabo el 20 de octubre de 2026, según informó la NASA.

Aunque el satélite fue diseñado inicialmente para funcionar durante dos años, permaneció activo durante más de dos décadas y contribuyó a miles de investigaciones sobre algunos de los fenómenos más energéticos del universo.



¿Por qué caerá a la Tierra el telescopio Swift?

El descenso de Swift está relacionado con la resistencia de la atmósfera terrestre, que afecta su órbita a medida que pierde altitud. La nave no cuenta con propulsores capaces de contrarrestar por sí solos este efecto y elevarla a una órbita más alta.

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La NASA y la empresa estadounidense Katalyst Space Technologies exploraron una alternativa para prolongar la vida útil del observatorio. La compañía propuso utilizar su nave espacial LINK, diseñada para acercarse a Swift, sujetarlo mediante tres brazos robóticos y elevarlo a una órbita más alta.



Sin embargo, el intento de rescate no prosperó. De acuerdo con la información publicada sobre la operación, LINK presentó problemas técnicos irreversibles durante su desplazamiento hacia el telescopio, lo que impidió continuar con las maniobras necesarias para acercarse y acoplarse de manera segura.



La misión de rescate fue cancelada después de que la compañía y la NASA coincidieran en que los riesgos operativos eran demasiado elevados para seguir adelante.

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Por ahora, no existe una fecha exacta para la reentrada de Swift en la atmósfera. La NASA prevé que ocurra en las próximas semanas, aunque el momento podría variar debido a factores como la actividad solar, que puede modificar la densidad de las capas superiores de la atmósfera y acelerar el descenso de los objetos en órbita.

¿Qué pasará cuando el telescopio reingrese a la atmósfera?

Cuando Swift vuelva a entrar en la atmósfera terrestre, la fricción con el aire a gran velocidad provocará que gran parte de la nave se desintegre. Según la información disponible, si algunas piezas sobreviven al proceso, se prevé que caigan al mar.

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La fecha y el lugar exactos de la reentrada no se han establecido. Por eso, todavía no es posible precisar cuándo ocurrirá el descenso ni dónde terminará el recorrido de los posibles fragmentos.

Aún así, la NASA considera poco probable que los restos causen daños a las personas.

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¿Cuáles fueron sus aportes?

Lanzado el 20 de noviembre de 2004, el telescopio Swift fue diseñado para detectar estallidos de rayos gamma, las explosiones más potentes del cosmos, y orientar sus instrumentos rápidamente para observarlos antes de que desapareciera su resplandor.

Durante más de 20 años, registró más de 2.000 estallidos de rayos gamma, estudió más de 1.400 explosiones de supernovas y observó fenómenos relacionados con agujeros negros, galaxias activas, asteroides y cometas. También realizó un sondeo de todo el cielo en rayos X.

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Uno de sus hitos ocurrió en mayo de 2005, cuando detectó el resplandor residual de un estallido de rayos gamma que duró apenas 0,03 segundos. Las observaciones respaldaron la teoría de que estos estallidos cortos pueden originarse en la fusión de dos estrellas de neutrones.

Los datos recopilados por Swift contribuyeron a cerca de 7.000 artículos científicos. Su archivo, de aproximadamente 12 terabytes y disponible públicamente, incluye más de 1,5 millones de imágenes y seguirá sirviendo para futuras investigaciones.

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