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Lula se pronuncia tras salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos: "Quien no debe, no teme"

El presidente brasilero dijo que "lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Lula se pronuncia tras salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos: "Quien no debe, no teme"
Lula da Silva / Bolsonaro
AFP

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió este martes a la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos y afirmó que "quien no debe, no teme", por lo que "quien sale escondido de su país, debe alguna cosa". Además, sostuvo que su rival en las elecciones del pasado domingo habría debido permanecer en Brasil para responder a los señalamientos en su contra: "Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas".

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Lula califica de "vergonzosa" la salida de Bolsonaro a EE. UU.

Las declaraciones fueron realizadas durante la celebración de sus 81 años en su residencia de Brasilia. Allí, Lula calificó la presunta salida del senador como una situación "vergonzosa", aunque reconoció que no contaba con información confirmada sobre el viaje. "Estoy sabiendo ahora que mi adversario, no sé... No tengo informaciones precisas", dijo antes de recordar las derrotas electorales que sufrió a lo largo de su carrera política y cómo aceptó esos resultados.

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El líder del Partido de los Trabajadores (PT) también evocó el periodo en que estuvo encarcelado por el caso Lava Jato para contrastar su experiencia con la de Bolsonaro. "Tuve muchas invitaciones para salir de Brasil. Tuve muchas invitaciones para ir a embajadas. Decidí quedarme en Brasil y entregarme a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y probar mi inocencia. Y estoy aquí, siendo reelecto a un nuevo mandato", comentó.

Asimismo, Lula aseguró que intentó que el dirigente ultraderechista demostrara su inocencia antes de la segunda vuelta electoral, cuando le pidió revelar sus movimientos financieros y el contenido de sus teléfonos celulares. "Él no lo entregó, lo que demuestra que ese ciudadano, que fue la figura más mentirosa que yo ya vi en el planeta Tierra, no tiene ningún compromiso con la verdad. Es impresionante su desfachatez", afirmó.

El mandatario, que asumirá en enero su cuarto mandato no consecutivo, fue más allá al cuestionar a la familia Bolsonaro y su relación con Estados Unidos. "La familia Bolsonaro es así. Brasil es su segunda patria. Su primera patria es lamer las botas de Estados Unidos", dijo.

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Las declaraciones se producen después de que trascendiera que la Administración de Donald Trump concederá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia. El senador abandonó Brasil luego de que la Policía Federal cancelara sus pasaportes ordinario y diplomático por presuntamente incumplir una orden judicial relacionada con una investigación por corrupción.

Trump dice que elecciones en Brasil fueron "fraudulentas"

Trump, cercano al clan Bolsonaro, calificó las elecciones brasileñas como "fraudulentas", aunque señaló que "no gobierna Brasil" al ser consultado sobre posibles acciones frente a los resultados. Entretanto, Eduardo Bolsonaro, hermano del senador y exdiputado, reside en Estados Unidos desde marzo de 2025, tras denunciar una supuesta persecución judicial en Brasil.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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