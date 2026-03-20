Trump lamenta la muerte de Chuck Norris: "Era un tipo de duro. No quisieras pelear con él"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes la muerte del actor y experto en artes marciales Chuck Norris, un seguidor del republicano. "Chuck Norris era un gran tipo. Un tipo duro y un gran seguidor mío. No quisieras pelear con él", declaró Trump al enterarse por la prensa, en los jardines de la Casa Blanca, del fallecimiento del actor. El mandatario pidió a los periodistas que hicieran llegar sus condolencias a la familia del intérprete.

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Norris falleció el jueves por la mañana, a los 86 años, tras sufrir una emergencia médica repentina. El experto en artes marciales había compartido días antes, con motivo de su cumpleaños el 10 de marzo, un mensaje que reflejaba su característico sentido del humor: "Yo no envejezco, subo de nivel".

El intérprete fue un reconocido simpatizante del Partido Republicano y expresó públicamente su apoyo a diversas figuras conservadoras a lo largo de los años, entre ellas Ronald Reagan y Donald Trump. El actor respaldó oficialmente a Trump en las elecciones de 2016 y continuó mostrando su apoyo en las elecciones posteriores.



Nacido en 1940 en Ray, Oklahoma (EE.UU.) como Carlos Ray Norris, inició su formación en la Fuerza Aérea a finales de la década de 1950. Fue allí donde recibió el apodo de 'Chuck' y comenzó su entrenamiento en artes marciales durante su destino en Corea del Sur. El actor es recordado por su legendaria pelea con Bruce Lee en The Way of the Dragon (1972) y por su papel en la serie de televisión Walker, Texas Ranger (1993), en la que interpretó a Cordell Walker, un ranger de Texas que combate el crimen con su estilo de lucha y su firme código moral.



La serie fue un éxito mundial y con el tiempo convirtió a Norris en un fenómeno viral gracias a los populares "Chuck Norris Facts", bromas que exageraban sus habilidades hasta lo imposible, como "Chuck Norris no hace flexiones, empuja la Tierra hacia abajo". Los 'Chuck Norris Facts' fueron frases satíricas y humorísticas que se popularizaron en internet entre 2005 y 2006 exagerando sus capacidades hasta lo imposible: "Chuck Norris no hace flexiones, empuja la Tierra hacia abajo", "Chuck Norris contó hasta el infinito dos veces" o "Chuck Norris no lee libros: los mira fijamente hasta que le explican todo", son algunos ejemplos.

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Tras varios años alejado de las producciones, regresó en 2024 con la película 'Agent Recon'. Además, a lo largo de su vida Norris recibió varios reconocimientos. En 1989 consiguió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1999 fue incorporado al Salón de la Fama de las Artes Marciales. En 2007 fue nombrado marine honorario de Estados Unidos.

EFE