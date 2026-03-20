DEA nombra a Petro como “objetivo prioritario” por presuntos nexos con narcotráfico, según AP

Luego de que The New York Times indicara que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría investigando al presidente Gustavo Petro por presuntos nexos con el narcotráfico, lo cual es negado por el mandatario, la agencia de noticias Associated Press (AP) informó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), nombró al Jefe de Estado como “objetivo prioritario”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según AP, "los registros de la DEA muestran que Petro ha aparecido en múltiples investigaciones que se remontan a 2022, muchas basadas en entrevistas con informantes confidenciales. Los presuntos delitos que la DEA ha investigado incluyen sus posibles tratos con el Cártel de Sinaloa de México y un plan para aprovechar su política de 'paz total' para beneficiar a narcotraficantes prominentes que contribuyeron a su campaña presidencial".

La agencia afirmó que la etiqueta de “objetivo prioritario” está reservada para sospechosos que la DEA considera han tenido un “impacto significativo” en el comercio de drogas. Asimismo, dijo que "hay registros que también sugieren el uso de fuerzas del orden" por parte del Jefe de Estado "para contrabandear cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos".



Ahora bien, el New York Times afirmó en un artículo que las fiscalías estadounidenses de Manhattan y Brooklyn, según fuentes anonimas, estarían investigando al presidente Petro. En dichas indagaciones, indica la publicación, "han participado fiscales especializados en narcotráfico internacional, así como agentes de la Administración para el Control de Drogas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional".



La investigación ha recaudado información sobre "las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones a traficantes", según las fuentes, quienes no revelaron sus nombres porque "no estaban autorizadas a hablar de investigaciones activas". El New York Times añadió que "las investigaciones, que son independientes, se encuentran en su fase inicial, y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales". Asimismo, que no está claro si la Casa Blanca ha desempeñado un papel en las indagaciones.



"Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante" presidente Petro

El presidente Petro se pronunció al respecto y aseguró: "En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario, dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficante más poderosos y los políticos".

Publicidad

Respecto a lo que se investiga sobre sus campañas, el mandatario afirmó que "siempre" la ha dicho a "gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos. La.investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no recibió ni un solo peso de narcotraficantes porque es mi orden y mi principio personal como líder político".

La embajada de Colombia en Estados Unidos también emitió un comunicado diciendo que "el reciente reporte de prensa, basado en fuentes anónimas y falto de hallazgos, que sugiere la existencia de indagaciones preliminares en dos distritos de Nueva York en relación con el Presidente Gustavo Petro, debe leerse en su contexto integral y abordarse con la cautela que este tipo de versiones no verificadas exige".

Publicidad

Añadió que "ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna, ni ha confirmado las afirmaciones a las que hace referencia dicho reporte", y que "las insinuaciones allí contenidas carecen de fundamento jurídico y fáctico". También reiteró que "a lo largo de su vida pública, el Presidente Gustavo Petro ha enfrentado de manera consistente e inequívoca la criminalidad, tanto en Colombia como durante sus años en el exilio, al que se vio obligado tras denunciar actos ilícitos".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

