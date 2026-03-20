Trump afirma que no quiere un alto el fuego con Irán y llama “cobardes” a aliados de la Otan

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó un acuerdo de alto el fuego con Irán, por considerar que Washington lleva ventaja en la guerra, que ya completa tres semanas.

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"Podemos tener un diálogo, pero no quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, al ser cuestionado por la petición de León XVI.

El republicano presumió que la ofensiva de Estados Unidos e Israel ha destruido a la Armada y la Fuerza Aérea de la República Islámica y ha matado a todos sus líderes, asegurando que el objetivo de Estados Unidos, al igual que el de Israel, era la "victoria" y añadió, a propósito de Irán: "Los estamos golpeando terriblemente fuerte. No creo que sea posible recibir golpes más fuertes". (Lea también: Netanyahu niega haber “arrastrado” a Trump a guerra con Irán: “¿Creen que puedo decirle qué hacer?”)



Trump asegura que EE. UU. no necesita el estrecho de Ormuz

Cuestionado sobre su plan para garantizar la seguridad de los barcos en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, Trump dijo que se trata de una "maniobra militar sencilla y relativamente segura". Sin embargo, apuntó que se necesita desplegar un número importante de buques, pero la Otan "hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo".



Trump aseguró que, en realidad, Estados Unidos no necesita el estrecho de Ormuz, dado que, según él, no lo utiliza, sino que los interesados en abrir la vía, bloqueada por Irán en represalia por la guerra, son los países europeos, Japón y Corea del Sur, entre otros. (Lea también: Seis países “contribuirán” en seguridad del estrecho de Ormuz; precio del petróleo sigue subiendo)



Poco antes, a través de su plataforma Truth Social, tildó a sus aliados de la Otan de "cobardes" por su renuencia a participar en el esfuerzo para liberar el paso marítimo a través del estrecho de Ormuz.

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"Sin Estados Unidos, LA OTAN ES UN TIGRE DE PAPEL. No quisieron sumarse a la batalla para detener a un Irán dotado del arma nuclear. Ahora que la batalla militar está GANADA, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que tienen que pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz. ¡COBARDES, LO RECORDAREMOS!", añadió.

Después, fijó una nueva postura en una publicación en su red Truth Social: "El estrecho de Ormuz deberá ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilizan; ¡Estados Unidos no lo hace!".

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Agregó: "Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se erradique la amenaza de Irán". El republicano subrayó que esta "será una operación militar sencilla para ellos".

"Ninguna fuerza en la tierra puede derrotar a los marinos estadounidenses ni al ejército estadounidense”, insistió en un acto previo con cadetes de la Marina.

Según Trump, Estados Unidos está "muy cerca de alcanzar" sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero. Estos son la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Irán logre un arma nuclear. El presidente publicó este mensaje pocos minutos después de abandonar la Casa Blanca para pasar el fin de semana en Florida.

En los últimos días, el presidente estadounidense ha multiplicado las declaraciones contradictorias sobre la duración potencial del conflicto, prometiendo a veces una salida muy cercana y estimando en otras ocasiones que el ejército estadounidense no tenía prisa por concluirlo. Las últimas señales no apuntan a un fin rápido. (Lea también: Lo que se sabe de la polémica salida de Joe Kent, funcionario de Trump que critica la guerra en Irán)

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El ejército estadounidense desplegará de hecho tropas adicionales en Oriente Medio, pertenecientes al cuerpo de Marines, informaron medios estadounidenses, lo que podría presagiar una posible operación terrestre.

Estas informaciones aparecen mientras, según Axios, el presidente Trump y su administración contemplan apoderarse de la isla de Jark, desde donde sale alrededor del 90% de las exportaciones de crudo de Irán, con el fin de obligar a Teherán a reabrir el estrecho de Ormuz, misión que podría confiarse a los Marines.

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Los medios estadounidenses ya habían anunciado la semana pasada otro despliegue en Oriente Medio de tres buques y 2.500 Marines, provenientes de Japón.

El ejército estadounidense puede "neutralizar" la isla de Jark, un emplazamiento petrolero neurálgico, "en cualquier momento si el presidente Trump da la orden", aseguró el viernes Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, en una declaración transmitida a la AFP.

El Washington Post informó además el miércoles de que el Pentágono deseaba solicitar, por mediación de la Casa Blanca, más de 200.000 millones de dólares al Congreso para financiar la guerra en Irán.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP