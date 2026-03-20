Estados Unidos autoriza compra y venta temporal del petróleo de Irán varado en el mar: ¿por qué?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes una autorización temporal para la compra y venta de petróleo iraní que permanece varado en el mar. La decisión hace parte de una nueva estrategia de la Administración del presidente Donald Trump para contener el alza de los precios de la gasolina, en el contexto de la guerra con la República Islámica y del prolongado cierre del Estrecho de Ormuz.



El anuncio fue anticipado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien calculó que la medida permitiría incorporar cerca de 140 millones de barriles al mercado internacional.

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A través de su cuenta oficial en X, Bessent detalló que la autorización se aplicará al petróleo cargado en buques a partir de este viernes y tendrá vigencia hasta el próximo 19 de abril.

No obstante, el funcionario aclaró que “Irán tendrá dificultades para acceder a los ingresos generados, y Estados Unidos seguirá ejerciendo la máxima presión sobre su capacidad para acceder al sistema financiero internacional”.



Esta disposición se suma a la adoptada por la Administración Trump la semana pasada, cuando decidió suspender por 60 días las sanciones al petróleo ruso que también permanece almacenado en alta mar.



Desde el inicio del conflicto con Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, Washington se ha visto obligada a flexibilizar algunas sanciones y a implementar medidas de contención para evitar una escalada pronunciada en el precio del combustible.

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En ese mismo contexto, Trump modificó esta semana la ley Jones para permitir que embarcaciones no estadounidenses transporten crudo entre puertos del país.

Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el precio del galón de gasolina osciló este viernes entre 3,8 y 4,2 dólares.

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Entre tanto, el petróleo registró un alza cercana al 3 %, mientras Estados Unidos avanzaba en los esfuerzos por reabrir el estrecho. El barril de Brent alcanzó alrededor de 112 dólares, lo que representa más del doble desde el inicio de la guerra. En paralelo, el índice S&P 500 cayó aproximadamente un 1,5 %.



Irán advierte ataques en sitios turísticos

Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron este viernes de que funcionarios israelíes y estadounidenses podrían ser un objetivo en "cualquier parte del mundo", incluidos lugares de ocio y turísticos, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

"A partir de ahora, según la información que tenemos, incluso los lugares recreativos y turísticos en todo el mundo no serán seguros para ustedes", afirmó el general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas del país persa.

Estas declaraciones se producen el mismo día en que el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos estaba "muy cerca" de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero.

Estos son la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Irán logre un arma nuclear, declaró Trump.

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Desde el estallido del conflicto, Irán ha empleado misiles balísticos y drones para atacar infraestructura energética, industrial y bases militares en países del Golfo e Israel, en unos bombardeos que, si bien no se han dirigido de forma explícita contra lugares turísticos, sí han afectado a población civil.

Mientras tanto, el ruido de explosiones volvió a escucharse en Teherán, la capital de Irán, e Isfahán, en la madrugada del sábado, justo cuando se cumplen tres semanas del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país.

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Según reportaron varias agencias de noticias iraníes, como Nour y Fars, las explosiones se escucharon en el sur y el oeste de Teherán.

También se registró un ataque aéreo en Isfahán, en el centro del país persa. Hasta el momento, no ha trascendido el alcance del impacto de los bombardeos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE