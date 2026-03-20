Impactante video: periodistas heridos tras ataque de Israel a un puente en Líbano

Israel volvió a bombardear el jueves 19 de marzo un puente sobre el río Litani que ya había sido alcanzado en la víspera para cortar el acceso a la franja sur del Líbano, e hirió a un periodista y un camarógrafo de la televisión rusa RT que se encontraban trabajando a escasos metros.

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La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de que una nueva acción de cazas israelíes alcanzó el puente de Qasmiyeh, "en la misma ubicación que había sido atacada ayer", y causó heridas leves a un periodista, sin ofrecer detalles sobre la identidad de la víctima. Sin embargo, RT confirmó que su corresponsal Steve Sweeney y un camarógrafo identificado como Ali Rida resultaron heridos a causa del impacto de un misil a apenas diez metros del lugar donde estaban grabando en las inmediaciones del puente y "no lejos" de una base militar.



Según el canal, Rida consideró que fueron atacados "de forma deliberada" pese a estar identificados como prensa, tal y como muestra un vídeo del bombardeo en el que se puede ver a Sweeney con un chaleco azul con el distintivo sobre el pecho. El periodista británico se encontraba informando a cámara cuando tuvo lugar el impacto. El ataque se produjo un día después de que perdieran la vida un director de programas de la televisión local Al Manar y su mujer en un bombardeo contra su apartamento en Beirut.



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Israel ya había bombardeado el miércoles al menos dos cruces ubicados sobre el río Litani, en lo que justificó como una medida para evitar el paso de combatientes y recursos del grupo chií libanés Hizbulá hacia la región fronteriza. La franja que va desde la frontera de facto hasta ese río ya está prácticamente vacía de población desde hace tiempo, pues además de ser objeto de intensos bombardeos también está afectada por una orden de desplazamiento forzoso emitida por Israel poco después del inicio de las hostilidades.

Por su parte, el Kremlin condenó los ataques a periodistas. "Muchos periodistas resultan heridos o muertos durante el ejercicio de sus labores periodísticas. Esto es inaceptable", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en una entrevista con RT. (Lea: Bombardeos de Israel en varias zonas de Líbano dejan al menos 24 muertos y más de 50 heridos).

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El Ejército israelí afirmó haber matado en las últimas 24 horas a una veintena de supuestos miembros del grupo chií Hizbulá en el Líbano, país que bombardea a diario y donde mantiene una operación terrestre en el sur de su territorio. Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hizbulá, el pasado 2 de marzo, casi mil personas han fallecido en el Líbano por los ataques israelíes, 116 de ellas niños, según el Ministerio de Salud Pública libanés.