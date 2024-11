Colombiano afectado por la DANA explica cómo su jefe lo presionó a trabajar: "Él no entiende"

La devastación que la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ha dejado en España sigue afectando a miles de personas. Fabián Leal, un electricista de la Comunidad Valenciana y residente de Alfafar, una de las áreas más golpeadas, no solo perdió su vehículo por las inundaciones, sino que también fue reprendido por su jefe por no presentarse a trabajar.

El hombre caminó 4 horas para llegar a su trabajo

Fabián vive a unos 15 kilómetros de su lugar de trabajo en Aldaya, un recorrido que normalmente le toma alrededor de dos horas en carro. Sin embargo, tras el paso de la DANA, quedó sin su vehículo, lo que implicó una caminata de aproximadamente cuatro horas para llegar al sitio.

“Mi jefe me llamó a las 7:30 a.m., muy molesto, diciéndome que debía estar trabajando a las 7:00 a.m. y que me las arreglara como fuera para llegar. Incluso me sugirió tomar la bicicleta de mi hijo”, relató el trabajador durante una entrevista con Noticias Caracol en vivo .

El impacto de la tragedia en su vida ha sido considerable. Fabián explicó que aunque el agua no alcanzó el segundo piso de su vivienda, el primer nivel quedó completamente inundado. Su esposa, quien trabajaba en una inmobiliaria, también ha perdido su empleo debido a los daños en el lugar. La familia depende ahora exclusivamente del trabajo de Fabián, quien teme perder su empleo debido a la presión de su jefe.

El hombre se encontraba lejos de su casa en la DANA

La semana anterior a la catástrofe, Fabián fue enviado a Murcia para colaborar en un proyecto externo a petición de su empleador, un desplazamiento que ya implicaba desafíos debido a las condiciones climáticas.

“La empresa me ofreció un coche, pero al final no lo usamos porque las vías estaban bloqueadas. Gracias a Dios pude comunicarme con mi esposa en ese momento”, explicó.

La situación en Alfafar es crítica: las autoridades no han podido llegar a todas las áreas, y muchos de los rescates y tareas de limpieza han quedado en manos de los propios vecinos.

“Aquí no hay transporte, no hay metro, no hay tren. Las vías están bloqueadas y él está enterado de que yo perdí mi carro. Aun así, me dijo que era mi problema y que debía buscar la forma de llegar”, señaló Fabián en la entrevista.

El trabajador también destacó que su jefe no ha mostrado preocupación alguna por su bienestar personal. “Desde que estoy aquí no me ha llamado para preguntar cómo estoy. Solo me exige que llegue a trabajar”, comentó.

Dice que su jefe no entiende la situación de él y su familia

Durante la entrevista con Noticias Caracol, Fabián mostró su frustración ante la falta de apoyo gubernamental en las primeras horas de la catástrofe provocada por la DANA, aunque resaltó la ayuda entre vecinos para remover escombros y lodo. Según narró, en uno de sus intentos por dirigirse al trabajo, fue advertido por uniformados sobre el riesgo que implicaba caminar en esas condiciones.

“Me dijeron que la prioridad era la vida y que no debería arriesgarme. Pero mi jefe no lo entiende”, agregó.

A pesar de la presión laboral, Fabián encontró algo de alivio gracias a un amigo que se ofreció a recogerlo en coche, acortando así su trayecto a solo una hora a pie.

“Mi hijo estaba llorando cuando me fui y, con mi esposa discutimos. Es una situación desgastante, pero ayer cumplí un año laboral legal en la empresa, y tengo que pensar en el sustento de mi familia”, concluyó el electricista.

Autoridades insisten en que las personas afectadas pueden quedarse en casa

Ante casos como el de Fabián, el Ministerio de Trabajo de España ha señalado que ningún empleador debería obligar a sus empleados a presentarse en condiciones de riesgo. La ministra Yolanda Díaz fue enfática al afirmar que las empresas deberán responder ante la Inspección de Trabajo si obligan a sus trabajadores a exponerse a situaciones peligrosas.

“Si las personas corren riesgo, no deben ir a trabajar. El Ministerio protegerá a esas personas”, aseguró Díaz en un comunicado en su cuenta de X.

Por su parte, el gobierno ha reiterado que el teletrabajo es la opción recomendada cuando sea posible y que quienes hayan perdido sus hogares, pertenencias o tengan familiares desaparecidos están exentos de presentarse en sus labores.

