Jefe regañó a electricista que perdió todo en la DANA por no presentarse a trabajar tras la tragedia

Fabián, uno de los muchos afectados por las inundaciones causadas por la DANA en España, debió dejar la tragedia de lado para caminar más de 2 horas hasta su lugar de llamado. A su jefe, al parecer, poco le importó la devastadora gota fría que golpeó al país, y lo llamó a reprenderlo por no presentarse.

¿Qué le dijo su jefe?

En un directo de la cadena RTVE desde Paiporta, Valencia, uno de los transeúntes, con bolso al hombro, contó cómo, pese a que reside en Alfafar, una de las zonas más afectadas por la catástrofe ocasionada por la DANA, se dirigía al trabajo.

"Me llama el jefe hoy a las 7:30 a.m., muy disgustado, molesto, diciéndome que por qué no estoy en mi sitio de trabajo, que mi obligación es estar allá a las 7:00 a.m., que me busque la vida, que le diga a mis vecinos que alguno me lleva", aseguró Fabián, quien trabaja como electricista.

En su relato, el afectado dice que su carro fue arrastrado por las inundaciones, además de que no estaba habilitado el servicio del Metro, por lo cual debería caminar 2 horas y media desde su casa hasta el trabajo.

"Yo vivo con mi esposa y mi hijo menor. Mi esposa trabajaba en una inmobiliaria que se inundó, ese negocio ya no va a ir más. Yo soy la única fuente de sustento y me da miedo perder el trabajo", expresó el residente de Alfalfar.

Aunque sabe que en el taller donde trabaja tampoco están pasando un buen momento, está enfocado en atender las necesidades que hay en su comunidad, pero la respuesta de su jefe fue tajante, diciéndole que debía llegar al lugar como fuera.

¿Afectados por la DANA deben ir a trabajar?

Desde el Ministerio de Trabajo de España se pronunciaron diciendo que conocen de empresas en Valencia que están obligando a los colaboradores a ir a trabajar en situaciones imposibles.

"Quiero mandar un mensaje claro: si las personas corren riesgo, no deben ir a trabajar. El Ministerio protegerá a esas personas y la Inspección actuará con firmeza", expresó la ministra Yolanda Díaz en su cuenta de X.

El gobierno ampara las faltas al lugar de trabajo en caso de que se ponga en riesgo la seguridad de las personas o si interfiere con las labores de rescate. Asimismo, no deben presentarse quien tenga que atender a familiares desaparecidos o fallecido, quienes perdieron su vivienda o enseres por la DANA.

"El teletrabajo es prioritario, pero no siempre es posible", destacaron.