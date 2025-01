Colombiano no fue admitido en México por no saberse los dígitos de la tarjeta de su hermano

Un colombiano que viajaba con su familia a Cancún, México , fue inadmitido en el aeropuerto por las autoridades de ese país debido a que no se sabía los últimos cuatro números de la tarjeta de crédito de su hermano.

El hombre, llamado Óscar Humberto Restrepo Avendaño, viajaba con su esposa y sus dos hijos, de 11 y 13 años. Había planeado reunirse con su hermano, quien había llegado a México unas horas antes que ellos para pasar las vacaciones de fin de año.

"Cuando hemos viajado, por lo general, mi hermano compra los pasajes y yo las estadías, así como los consumos, sin problema. Yo había separado el AirBnb, habíamos separado el carro y mi hermano había pagado los pasajes, pero él no pudo viajar junto con nosotros, sino que lo hizo dos horas antes. Llegó sin ningún problema e hizo su migración, pasó normal, no tuvo ningún inconveniente”, indicó para W Radio.

La llegada a Cancún



El hombre planeaba encontrarse con su hermano en la puerta 5. Al llegar a los filtros de Migración, él mostró los pasaportes, la reserva de AirBnb, y dijo que iba a visitar algunas de las principales atracciones turísticas de Cancún y sus alrededores, como Isla Mujeres, las pirámides y Xcaret. En ese momento, la mujer que lo estaba atendiendo le preguntó por los últimos cuatro dígitos de la tarjeta con la que compró los pasajes.

"Le dije: 'Ya mismo me comunico con mi hermano para que él le pase la factura'. Me dijo: 'No, no, usted no puede llamar'. Yo me asusté, nos dijo que pasáramos los celulares y que esperáramos un segundo", afirmó Restrepo.

Al hombre también le quitaron el pasaporte - Getty Images

Luego los llevaron a otra zona del aeropuerto, donde un sargento les hizo las mismas preguntas. El sujeto decidió que el colombiano y su familia debían regresar al país.

"Le dije: 'Por favor, estos es un paseo familiar. Está planeado con cuatro meses de anticipación. Yo cada año trato de ir a un país diferente y este año se decidió ir a Cancún porque mis hijos quieren conocer'. Él dijo que no, que eran decisiones de su jefe", añadió el colombiano afectado para W Radio. Restrepo, quien ya es pensionado y trabajó en el sector de la construcción en Armenia, insistió en mostrar toda la información para que verificaran que todo estaba en regla, pero aún así le negaron la entrada.

Después, comentó que lo llevaron a un cuarto oscuro junto con personas de otras nacionalidades. Tras un rato de estar allá, y lograr que le devolvieran los celulares, lo devolvieron junto con su familia a Colombia en la misma aerolínea en la que viajaron.

"Yo entiendo que esa ciudad la usan como trampolín para llegar a Estados Unidos, pero ellos no pueden generalizar. Yo viajé con maletas ligeras (...) yo no veo justo eso y es muy triste. Una situación muy humillante", señaló el hombre.

En los últimos meses se han presentado casos similares. Según el diario El Tiempo, con corte a septiembre de 2024, México ha inadmitido a más de 38.000 colombianos.

