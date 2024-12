Los incidentes aéreos que han encendido alertas en 5 aeropuertos del mundo durante la última semana

El 2024 llega a su final con lamentables noticias en diferentes partes del mundo. Como si fuera poco el número de fallecidos que ha derivado de algunos conflictos en varios países, durante la última semana se registraron diferentes tragedias e incidentes aéreos que, en algunos casos, cobraron centenares de vidas.

Tan solo en un día se presentaron cuatro accidentes o emergencias aéreas en diferentes partes del mundo y, en menos de una semana, se registraron 217 muertes derivadas de los mismos. Esta situación ha catalogado al 2024 como el año más mortal de la aviación desde 2018, cuando se presentaron 15 accidentes mortales y un saldo superior a los 550 fallecidos.

Sin embargo, el hecho de que en solo seis días se hubieran registrado cerca de 5 incidentes aéreos en todo el mundo despierta la curiosidad de miles de personas, más aún, durante fechas navideñas y de fin de año en las que cientos de familias usan este medio de transporte para viajar.

Los efectos han sido evidentes. Tan solo en Corea del Sur, la aerolínea Jeju Air , operaria del avión accidentado en esta parte del mundo, ha recibido 67.000 solicitudes de cancelación de reservas. El temor ha sido tal que, incluso, en un reciente vuelo de la misma compañía que tuvo que aterrizar debido a algunas fallas, varias personas optaron por no volar antes que esperar el cambio de aeronave.

Esto conlleva a tener en cuenta cuáles han sido los incidentes aéreos que se presentaron durante la última semana de 2024, entre los que se presentan algunos que no comprometieron las vidas de los pasajeros que se encontraban al interior del avión.



Fueron cinco accidentes aéreos los que se presentaron durante la última semana de este año 2024. Del total, solo dos siniestros ocasionaron pérdidas humanas: el acontecido en Kazajistán el pasado 25 de diciembre y el más reciente, en Corea del Sur, del pasado 29 de diciembre.



Durante este accidente aéreo del avión Embraer 190 de Azerbaijan Airlines acontecido el pasado 25 de diciembre, se presentaron 38 fallecidos y otros 29 heridos. Aunque las causas del incidente todavía son inciertas, las hipótesis de dicha catástrofe apuntan a que el avión habría impactado con una bandada de pájaros o hasta a que la aeronave había recibido Elun ataque antiaéreo.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, sostiene que esa tragedia se debió al ataque de la defensa aérea rusa, pues, en ese momento, el Ejército de Putin se defendía de un ataque aéreo ordenado desde Ucrania. Por su parte, el mandatario ruso no ha hablado sobre esta responsabilidad.

En el Aeropuerto Internacional de Halifax Stanfield, de Canadá, se presentó otro incidente aéreo en la noche del pasado 28 de diciembre en un vuelo que salió desde San Juan de Terranova. Aunque no se presentaron heridos, las autoridades aseguran que este preocupante hecho se presentó cuando, en el momento de aterrizar, el avión del vuelo 2259 de Air Canada, operado por PAL Airlines, no logró activar su tren de aterrizaje.

Esto condujo a que la aeronave hubiera tenido que derrapar en plena pista, lo que dejó algunos impactantes videos en redes sociales que evidencian cómo la fricción condujo a que una de las alas del vehículo se prendiera fuego. El incidente ocasionó el cierre de la terminal aérea por varias horas.



🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fireThe airport is currently CLOSED.This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn

— Nick Sortor (@nicksortor) December 29, 2024