¿Como en la película? Una mujer sufrió terrorífico accidente viendo "Destino Final" en sala de cine

En La Plata, Argentina, una mujer vivió un hecho que bien pudo ser parte de la ficción. Fiamma Villaverde, de 29 años, se encontraba viendo la película "Destino final: lazos de sangre" en una sala de cine de su ciudad el pasado lunes 19 de mayo sobre las 9:00 de la noche. El filme, que hace parte de la saga de terror en la que los personajes huyen de la muerte tras sentir una predestinación, bien pudo tomar el escenario que vivió Villaverde en la función, ya que un pedazo del hecho le cayó encima.

La mujer, que fue al cine con su hija y un amigo, estaba celebrando su cumpleaños. “La verdad es que no teníamos planeado ir al cine. Era mi cumpleaños, estábamos paseando y pasamos por el cine. Como las entradas costaban más baratas que el resto de la semana, dijimos: ‘¿Vamos?’. Entramos, compramos pochoclos y pasamos a la sala. La función recién había empezado”, explicó Villaverde al medio Infobae Argentina.

El hecho ocurrió en la sala 4 de una sede de Cinema Ocho, ubicado sobre la calle 8 entre 51 y 53 de la ciudad argentina. El accidente se dio sobre el final de la función. “Se escuchó un ruido fuertísimo. Al principio pensamos que era parte de la peli, porque estábamos re compenetrados; pero enseguida se me cayó un cascote encima”, explicó la mujer, que vio cómo se cayeron pedazos del techo.

De acuerdo con medios locales, la mujer recibió el golpe del material en el hombro, la espalda, la rodilla y el tobillo. “No me pegó en la cabeza porque justo estaba un poco inclinada sobre el apoyabrazos (...) Pedí que me devolvieran el dinero de la entrada”, contó la mujer. Los encargados del cine solicitaron una ambulancia al número de emergencias. “Mientras esperaba, el encargado del cine vino a hablarme. Me preguntó: ‘¿Cómo querés arreglar?’. Ahí me indigné: ‘¿Cómo quiero arreglar qué? Les voy a hacer una denuncia. ¡Mirá si le pegaba en la cabeza a mi hija! ¡Son unos irresponsables!’”.

Personal médico se ofreció a trasladar a la mujer, pero ella prefirió ir al hospital de Berisso. “Tenía una bronca… Me hicieron una placa. El diagnóstico fue traumatismo por el golpe. Además me salieron varios moretones. En unos días tengo que volver para otra placa en la espalda". La mujer dijo que quedó con secuelas de ansiedad y pánico: “Estoy con tratamiento psiquiátrico y medicada. Me cuesta estar en lugares donde hay muchas personas. Hacía años que no iba al cine. Fui porque era mi cumpleaños, y mirá lo que me pasó”.

¿De qué se trata "Destino final: lazos de sangre"?

La película, que se estrenó el 15 de mayo en salas de cine de Colombia, es la sexta película de la saga "Destino Final". "A medida que un grupo de socorristas escapan de las garras de la muerte, empiezan a ser asesinados por percances cada vez más improbables y asesinos", se lee en la sinopsis. El concepto de la serie de películas se centra en que una persona tiene una visión de su muerte y la de otras personas, y cambia el destino que tenían. Pero después deben huir de la muerte que los va buscando uno a uno.

"El nuevo capítulo de la exitosa y sangrienta franquicia de New Line Cinema transporta al público al origen mismo del retorcido sentido de justicia de la Muerte. Atormentada por una violenta pesadilla recurrente, la estudiante universitaria Stefanie regresa a casa para encontrar a la única persona capaz de romper el ciclo y salvar a su familia del espantoso fin que inevitablemente les aguarda", se lee en el portal Rotten Tomatoes.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL