Así fue la última llamada de emergencia del piloto del jet privado antes de caer en Florida

El accidente de un jet privado en Learjet 60 en Florida dejó un saldo de nueve personas fallecidas, entre ellas una colombiana, y sigue conmocionando al mundo. Sobre el accidente se sabe que la aeronave que volaba desde Texas con destino a las Bahamas se precipitó en picada en el condado de Palm Beach tras reportar acumulación de hielo y fuertes turbulencias. Las autoridades todavía investigan las causas del fatídico accidente.



La llamada de emergencia previa al accidente

El accidente ocurrió el pasado domingo a las 12:50 p. m., cuando la tranquilidad de Palm Beach, en el sur de Florida, se vio sacudida por la caída en picada de un jet privado Learjet 60. La aeronave, registrada a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada, había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con rumbo a las Bahamas. Sin embargo, el vuelo se transformó en tragedia al estrellarse en la localidad de Greenacres.

De acuerdo con las grabaciones del control de tráfico aéreo recabadas por el portal LiveATC.net, la aeronave navegaba inicialmente hacia el este a una altitud de 35.000 pies. Al encontrarse con precipitaciones y tormentas en la zona, la tripulación solicitó un ascenso de 2.000 pies para evadir las malas condiciones meteorológicas. En un primer reporte por radio, el piloto transmitió con cierta calma: “Tenemos hielo claro y ligero que es manejable y turbulencia moderada”.

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Según la llamada de emergencia hecha por el piloto, la situación se deterioró dramáticamente en cuestión de minutos. El jet perdió el control y comenzó a descender a velocidades extremas que superaron los límites de diseño de la aeronave. Ante el colapso inminente, el capitán lanzó desesperados llamados de auxilio: “Estamos descendiendo 8.000 — mayday, mayday — estamos descendiendo 10.000 pies por minuto. Estamos en condición de exceso de velocidad descendiendo 20.000 pies por minuto”, expresaba el piloto en la grabación.



En la última comunicación, el profesional cerró con una devastadora declaración que confirmó el inevitable desenlace: “Vamos a estrellarnos contra el suelo”. Instantes después, el avión se inclinó bruscamente a la derecha y se estrelló a cientos de pies por segundo, explotando en una enorme bola de fuego.



¿Por qué ocurrió el accidente aéreo?

Las causas precisas del siniestro están siendo analizadas por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), con el apoyo de la Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Transporte de EE. UU., liderado por Sean Duffy.



Entre los principales factores bajo investigación se destacan algunos factores meteorológicos severos como la acumulación de hielo en la estructura del avión, las intensas turbulencias y las fuertes lluvias que afectaban al sur de Florida bajo alerta por inundaciones. También están analizando la posibilidad de errores humanos o fallas mecánicas, por lo que La NTSB evalúa si la tripulación pudo cometer algún error bajo la presión extrema o si el avión sufrió un fallo mecánico catastrófico.

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El investigador jefe de la NTSB, Tim Monville, detalló que el mayor obstáculo de los peritos ha sido extraer los restos del fuselaje del cráter dejado por el choque en la carretera, el cual se llenó parcialmente de agua debido a las torrenciales lluvias. Las autoridades también intentan ubicar la grabadora de voz de cabina (caja negra) para reconstruir los momentos previos al impacto.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co