Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay poco antes de un juicio político en el Congreso

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas. La Cámara de Diputados de Paraguay debatía este mismo jueves un pedido de juicio político contra Peña por la crisis bancaria que congeló los depósitos de casi tres millones de ahorristas, mientras su propio partido, el Partido Colorado, le retiró el apoyo e incluso manifestó que acompañaría el pedido de destitución. Peña se encontraba minutos antes de su anuncio en la residencia presidencial y no había emitido comentarios.



"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la república, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", declaró Peña en un video difundido en la red social X.



¿Qué pasó en Paraguay?

La crisis estalló este martes, cuando el Banco Central Paraguayo (BCP) intervino uno de los principales bancos del país, el Ueno Bank, por insuficiencia de capital. Casi tres millones de personas quedaron sin acceso a sus depósitos. Peña, quien asumió en 2023 para un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025. La oposición lo acusa de conflicto de intereses y de favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos previsionales.

A raíz del procedimiento de resolución o disolución, los ahorros de miles de usuarios quedaron congelados en el extinto banco, que además patrocina a equipos de fútbol local, a la selección de Paraguay y hasta eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

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Peña, a través de redes sociales, aseguró este jueves enfrentar "uno de los momentos más difíciles" de su vida y vaticinó que será la historia la que "se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir". "También quiero pedir disculpas al pueblo. Si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", dijo, tras asegurar que su prioridad es la "tranquilidad de los paraguayos".



¿Qué dijo Peña sobre su renuncia?

Sobre su renuncia, indicó que la presenta "con absoluto respeto" a la Constitución y a los mecanismos institucionales y democráticos, y manifestó su deseo de que a los afectados por el cierre de Ueno bank se les "garantice la devolución de esos recursos". "Que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos", puntualizó Peña, cuya salida abre la puerta a una sucesión en el poder, que se espera asuma su vicepresidente, Pedro Alliana.



Peña quedó envuelto en la crisis que estalló ante la intervención de Ueno bank, una entidad privada que durante su mandato recibió millonarios recursos de organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país.



Luego de la revelación del escándalo, Peña pidió y consiguió la renuncia del titular del banco central. También promulgó una ley que fijaba un tope de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayoría de los fondos. Pero las medidas del ejecutivo no alcanzaron. Un grupo de diputados opositores consiguieron este miércoles las firmas necesarias para presentar la acusación en su contra. Para avanzar, el pedido de juicio político requería el apoyo de dos tercios en Diputados. De haberse aprobdo, el Senado debía juzgarlo y habría necesitdo 30 votos de sus 45 miembros para destituirlo.

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Cientos de manifestantes protestaron este miércoles en Asunción por segunda noche consecutiva y se enfrentaron con policías, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersarlos. Mientras se desarrollaba el debate, decenas de manifestantes se acercaron este jueves a las inmediaciones del Congreso para exigir la destitución de Peña.

En Paraguay ya hay un atecedente. En 2012, el entonces presidente Fernando Lugo fue destituido en un juicio político a raíz de una masacre de 11 campesinos y seis policías, ocurrida a unos 250 kilómetros al noreste de Asunción. El exobispo había llegado al poder en 2008, con lo que terminaron 61 años de hegemonía del Partido Colorado.

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