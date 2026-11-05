¿Cómo ocurrió nuevo accidente de helicóptero en Miami? Una persona falleció y hay dos heridas

Una nueva tragedia aérea pone la mirada del mundo internacional en Florida. Luego del accidente de un jet privado en Florida que dejó nueve víctimas fatales, entre ellos una colombiana, este jueves 5 de noviembre un nuevo suceso con una aeronave con resultados fatales es atendido por las autoridades. En esta ocasión, los hechos ocurrieron en la Bahía de Bicayne, en Miami.



¿Cómo ocurrió el nuevo accidente aéreo en Florida?

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 11:26 a. m. (hora local) del 4 de noviembre de 2026, cuando un helicóptero con tres personas a bordo se precipitó sobre las aguas de la Bahía de Biscayne, frente a Nixon Beach, en la zona de Crandon Boulevard y en las inmediaciones del Parque Estatal Bill Baggs, ubicado en el área de Key Biscayne.

El accidente activó de inmediato una respuesta de emergencia coordinada a gran escala que movilizó a la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR), los bomberos de la ciudad de Miami, el cuerpo de rescate de Key Biscayne y la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade (MDSO).

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A pesar del despliegue masivo y los esfuerzos por salvar a los ocupantes, las autoridades confirmaron el fallecimiento de uno de los tripulantes en el lugar de los hechos, mientras que los otros dos ocupantes sufrieron lesiones de gravedad.



Lo que se sabe sobre el siniestro

De acuerdo con los registros de seguimiento aéreo de la plataforma Flightradar24, la aeronave involucrada era un helicóptero Robinson R44 que había despegado poco antes de las 11:00 a. m. desde el Aeropuerto North Perry, localizado en Pembroke Pines, Florida. Tras despegar hacia el sur, el helicóptero voló hacia la zona costera de Miami y realizó una serie de maniobras y giros en las cercanías del puente de acceso a Key Biscayne.



Posteriormente, la aeronave continuó su trayectoria hacia el sur, precipitándose al agua aproximadamente siete minutos después de haber iniciado esas maniobras cerca del viaducto. Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) ofreció los primeros detalles operativos sobre la misión del helicóptero, confirmando que la aeronave realizaba un vuelo enfocado en la toma de fotografías al momento de precipitarse a la bahía.



Según detalló en rueda de prensa la sheriff del Condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, cuando las patrullas marítimas de la Oficina del Sheriff arribaron al punto exacto del siniestro, encontraron a un "buen samaritano" que ya se hallaba practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a un hombre adulto en el agua. Al llegar al puerto costero, los paramédicos y bomberos de la ciudad de Miami asumieron los esfuerzos de soporte vital; sin embargo, debido a la severidad del impacto, el hombre fue declarado fallecido en el lugar.

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Los otros dos ocupantes de la aeronave, ambos hombres adultos cuyos rangos de edad no han sido divulgados públicamente, recibieron atención médica inicial en la costa. Tras ser estabilizados por unidades terrestres en una zona de aterrizaje de emergencia, fueron helitransportados de urgencia por el servicio de Rescate Aéreo de MDFR hacia el centro de trauma del Hospital Jackson Memorial.

Las causas exactas que provocaron la precipitada caída del helicóptero continúan bajo una estricta investigación. Tanto la Administración Federal de Aviación (FAA) como la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) asumieron las indagatorias técnicas para determinar si existió alguna falla mecánica en el motor o en el sistema de rotores de la aeronave Robinson R44. Hasta el momento, ni la Guardia Costera ni la Oficina del Sheriff han revelado la identidad o los nombres de la persona fallecida ni de los dos sobrevivientes lesionados.

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Entre las variables bajo análisis destacan los factores del clima. En el instante en que ocurrió la caída (alrededor de las 11:26 a. m.), la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional de Miami (situada a unos 23 kilómetros de Key Biscayne) reportó la presencia de tormentas eléctricas, lluvia ligera y vientos del este de aproximadamente 14 km/h. Además, en zonas más próximas a la Bahía de Biscayne se registraron ráfagas de viento de hasta 32 km/h.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co