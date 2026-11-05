Desmienten posible renuncia de Marco Rubio para postularse a la Presidencia de EE. UU.

Marco Rubio podría renunciar al cargo de secretario de Estado para aspirar a la Presidencia de EE. UU. de 2028, según un informe publicado por el medio británico The Independent, que indica que fuentes internas han señalado que el alto funcionario “se está preparando para la carrera por la nominación republicana en noviembre de 2028, siendo el vicepresidente JD Vance su principal rival en la actualidad”.

Sin embargo, Dylan Johnson, subsecretario de Estado para asuntos públicos globales, manifestó que es completamente infundada la noticia falsa de supuestas fuentes anónimas inventadas. "Esperamos con interés revisar este "reporte" en las próximas semanas para celebrar otro humillante gol en contra de The Independent", detalló.

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El diario cita a una fuente “cercana a Washington” que declaró que Marco Rubio necesita "distanciarse de la guerra con Irán y atribuirle esa responsabilidad a Trump". Agrega que “tiene todo el sentido del mundo que renuncie y abandone la administración. Rubio es el principal candidato en este momento para ser el nominado [republicano]. Definitivamente está por delante de Vance. Pero no puede presentarse a las elecciones mientras siga siendo secretario de Estado y estar vinculado a la administración, solo perjudicará sus posibilidades”. (Lea también: Trump dice que volvería a atacar Irán, a pesar de aceptar que la guerra motivó pérdida en elecciones)



¿Qué se sabe sobre una candidatura del vicepresidente?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que desconoce si JD Vance aspirará a la candidatura presidencial republicana de 2028 para sucederlo. "Veremos qué pasa. No sabemos quién se presentará. Hay mucha gente. Tal vez nadie lo haga. Tal vez él no se presente, no lo sé", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado por las aspiraciones políticas de su fórmula presidencial.



Las declaraciones se produjeron un día después de las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas lograron una histórica victoria que les permitió arrebatar a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso en una señal de rechazo de los electores a Trump. Los comicios abren además la carrera por la sucesión de Trump de cara a las presidenciales de 2028, a las que el actual mandatario no puede concurrir por haber cumplido ya dos mandatos, pese a que ha expresado en varias ocasiones su deseo de volver a presentarse. Según las encuestas, los principales aspirantes a la nominación republicana son Vance y Rubio, aunque ninguno de los dos ha anunciado oficialmente su candidatura. Durante la campaña electoral, el vicepresidente aseguró que todavía no ha tomado una decisión sobre sus aspiraciones, pero expresó su confianza en que contaría con el respaldo de Trump si finalmente optara por competir. El presidente, sin embargo, afirmó posteriormente que ambos no habían hablado sobre el asunto. (Lea también: Las consecuencias de la victoria demócrata para el Gobierno de Donald Trump)



Esto respondió la Casa Blanca sobre una posible renuncia de Rubio

The Independent dijo que el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, “respondió con insultos” al ser preguntado sobre Marco Rubio, y que acusó al medio de "difundir teorías conspirativas falsas y sin fundamento... sobre el presidente Trump y su administración. El presidente ha reunido un equipo unido centrado en su agenda de ‘Estados Unidos Primero’, y seguirán ganando para el pueblo estadounidense sin importar cuánto moleste a los periodistas pedantes de The Independent”.



Por su parte, el secretario de Estado adjunto para asuntos públicos globales, Dylan Johnson, escribió en X que “es completamente infundada una noticia falsa de supuestas fuentes anónimas inventadas”. Agrega que espera “con interés revisar este ‘reporte’ en las próximas semanas para celebrar otro humillante gol en contra de The Independent”.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE