Dina Boluarte aceptará decisión en Congreso sobre posible destitución en Perú, según primer ministro

El primer ministro de Perú, Eduardo Arana, anunció este jueves que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte acatará la decisión que adopte el Congreso respecto a los pedidos de vacancia (destitución) presentados contra la mandataria por una presunta "permanente incapacidad moral".

"Nos someteremos al control político que la Constitución y el Congreso manda", señaló Arana al finalizar el debate parlamentario en el pleno, tras haber sido convocado para exponer las acciones del Ejecutivo frente al aumento de la criminalidad en el país.

No obstante, Arana expresó su "preocupación" porque, según indicó, cada uno de los 53 legisladores que participaron en el debate posterior a su intervención presentó un argumento distinto para justificar la destitución de Boluarte. El titular del Consejo de Ministros afirmó además que el crecimiento del crimen organizado "no se resuelve con una vacancia", aunque reiteró que las autoridades del Ejecutivo no se "aferran al cargo".



"Hoy, con hidalguía y orgullo, podemos decir que hemos trabajado bajo el liderazgo de la presidente Dina Boluarte", manifestó durante su despedida del pleno, que se prepara para votar las cuatro mociones de vacancia presentadas contra la jefa de Estado.

En ese contexto, sostuvo que "no son las coyunturas las que deben gobernar el país, deben ser las políticas y no las decisiones preelectorales". Asimismo, agregó: "Debemos pensar de manera seria y responsable", en alusión a la campaña previa a las elecciones generales previstas para abril de 2026. Al concluir, Arana reiteró que el gabinete ministerial que aún preside ha "tenido el altísimo honor de defender al país".



¿Qué dijo el primer ministro de Perú durante su intervención?

Durante la primera parte de su discurso, el primer ministro exhortó al Congreso a no poner en riesgo la democracia frente a las mociones de destitución contra Boluarte, las cuales ya cuentan con el respaldo suficiente para su eventual cese. Arana fue citado a la sesión plenaria para explicar las medidas implementadas contra la criminalidad organizada, luego de que, la noche del miércoles, un ataque contra una reconocida banda musical dejara al menos cinco personas heridas de bala.



En el debate posterior, la mayoría de los parlamentarios expresó un fuerte rechazo hacia la presidenta y solicitó votar ese mismo jueves las mociones de vacancia por su presunta incapacidad para enfrentar la inseguridad. Estas iniciativas surgieron a seis meses de las elecciones generales de 2026, y entre sus principales promotores se encuentran varios aspirantes presidenciales, como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, del ultraconservador Renovación Popular, y el empresario José Luna, del partido derechista Podemos.

Estos partidos, junto con el fujimorista Fuerza Popular y el derechista Alianza para el Progreso (APP), conforman las fuerzas políticas que respaldaron a Boluarte desde que asumió la Presidencia a finales de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo (2021-2022), de quien era vicepresidenta, luego del fallido intento de golpe de Estado. Si se concreta la vacancia, el presidente del Congreso deberá asumir el cargo de forma interina hasta la convocatoria de nuevas elecciones, convirtiéndose así en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, después de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022) y la propia Dina Boluarte.

