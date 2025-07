De 300 a 91 kilos: el cambio físico de la participante de ‘Kilos mortales’ Tammy Slaton

Desde Kentucky, Estados Unidos, Tammy Slaton es una mujer que creció con problemas de peso junto a su hermana Amy. Desde muy jóvenes tuvieron que enfrentarse con la obesidad, una enfermedad que, hoy por hoy, afecta a tres cuartas partes de la población adulta en Estados Unidos, de acuerdo con el periódico New York Times. Esto se convirtió en una problemática constante para su día a día, su movilidad y, sobre todo, su salud física y mental.

Por esto, a sus 38 años, Tammy llegó a pesar más de 300 kilos, llegando a depender de de cuidados especializados para sus quehaceres diarios, lo que la llevó a participar en el recordado programa presentado en TLC ‘Kilos mortales’, donde junto a su hermana alcanzaron la fama al exponer su lucha contra la obesidad mórbida, ya que entre las dos pesaban más de 450 kilos, por lo que captaron la atención de miles de personas con sus transformaciones. Lo anterior las llevó a crear y compartir todo su proceso en un nuevo programa llamado ‘1000-lb Sisters’.



El pasado y el presente de Tammy

El cambio físico de la estrella de televisión americana no fue un proceso sencillo, ya que desde el 2020 comenzó su transformación acompañada de médicos especialistas, terapeutas y psicólogos, quienes estuvieron guiando la evolución de Slaton, logrando llegar a perder más de 200 kilos en 2022. Por lo tanto, en la actualidad ha bajado más de 500 libras luego de someterse a un proceso de remoción de excesos en la piel.

De acuerdo a uno de los capítulos de ‘1000-lb Sisters’, Slaton declaró: “Estaba muy nerviosa de la cirugía de remoción de piel porque tenía miedo de cómo me vería sin mi barriga. La noche exterior estaba aterrorizada, más que cuando me hicieron la gastrectomía, porque me iban a cortar toda la barriga”, dijo para la cadena TLC.

En redes ha publicado las mejoras en su salud, la facilidad que tiene en la actualidad para movilizarse sin asistencia externa y cómo su entorno familiar, personal y amoroso ha sido fundamental para que este cambio haya sido exitoso. “Ha cambiado mucho en mí a lo largo de los años; y soy esta increíble mujer ahora; no podría estar más agradecida y bendecida por tener el apoyo y el cariño no solo de mis fans y mejores amigos, sino también de mi novia y, por supuesto, de mi familia", escribió en sus redes sociales.

Actualmente Tammy pesa 91 kilos e incentiva a las personas que sufren de este tipo de enfermedades a realizar un cambio en sus vidas y puedan cumplir sus sueños, llegando al peso que deseen.

"Soy esta increíble mujer ahora; no podría estar más agradecida" comentó en redes TikTok: @tammy.l.slaton

