El impresionante antes y después de Amy Slaton, estrella de 'Kilos mortales'

Amy Slaton se hizo popular hace varios años junto a su hermana Tammy, cuando ambas aparecieron en el programa 'Kilos mortales' y alcanzaron la fama al exponer su lucha contra la obesidad mórbida. Tras su fama, el dúo de hermanas logró captar la atención de miles de personas con sus transformaciones, tanto que crearon y siguieron su proceso en un nuevo programa: 1000-lb Sisters.

Tras varios años de asumir un compromiso con su salud, en el más reciente capítulo de 1000-lb Sisters Amy se sometió a una de las pruebas más duras para alguien con problemas de sobrepeso: la báscula. El momento fue emotivo y ha causado revuelo a nivel internacional y en redes sociales para todos aquellos que han seguido su historia. Ella misma se conmovió hasta las lágrimas al notar que ha bajado más de 70 kilos.

¿Cómo ha sido el proceso de cambio de Amy Slaton?

Slaton pesaba, hace seis años, 408 libras, unos 185 kilos. En ese entonces, tanto ella como su hermana debían ser pesadas en balanzas para materiales de construcción, entre las dos superaban las 1.000 libras. Amy confirmó que se sometió a una cirugía bariátrica en 2019 para poder buscar la maternidad y para iniciar un camino en el que no sufriera problemas de salud por su peso. Su postura frente a estas imágenes iniciales reflejaba la desesperación: “El doctor me dijo que, si no bajaba de peso, podía morir".

La operación fue un punto de inflexión: en cuestión de meses logró perder varios kilos, lo que le permitió continuar con su embarazo y convertirse en madre de dos niños a temprana edad, logrando así uno de sus mayores sueños. Pero Amy no se detuvo ahí. Ahora con hijos en su vida, decidió cambiar sus hábitos, mejorar su alimentación realizando comidas pequeñas, ricas en proteínas y bajas en carbohidratos

En el más reciente capítulo de su reality show junto a su hermana, Amy decidió saber nuevamente su peso. Se quebró en llanto al ver el número que reflejaba la báscula, pues alcanzó un récord personal. 249 libras o 112 kilos, es el peso más bajo que Amy Slaton ha alcanzado en estos años. Esto quiere decir que ha conseguido disminuir 73 kilos.

Su apariencia lo demuestra. Slaton ahora sube fotos en sus redes sociales confiada de su nuevo cuerpo, el cual presume en faldas y vestidos cortos. Aunque aún tiene camino por recorrer, su cuerpo refleja una mejor movilidad y salud. Este cambio no solo transformó su composición física, también dio paso a una nueva autoestima, la mujer empezó a usar camisetas sin mangas, lucir figuras estilizadas, vestidos ajustados y hasta experimentar con tacones, lo que era impensable antes.

El camino tampoco ha sido fácil por temas emocionales. Aunque logró cumplir su sueño de ser madre, teniendo a sus hijos Gage, de cuatro años, y Glenn, de dos, su matrimonio con Michael Halterman terminó luego de cuatro años. El divorcio en 2023 y las presiones de la crianza intensificaron su batalla por el bienestar mental. Recibió diagnóstico de trastorno bipolar, estrés agudo y depresión, a raíz de una pelea familia. Desde entonces, Amy lleva terapia, toma medicación y se rodea de soporte emocional con sus hijos, hermana y seres queridos.

Después de un tiempo soltera, en la temporada 7 de su show la famosa reveló que había decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Bryan Lovvorn, quien es su novio en la actualidad, se ha convertido en el nuevo compañero de vida de la mujer que sigue dando ejemplo de superación y también comparte contenido sobre maternidad. El próximo sueño de Amy Slaton es publicar su primera novela, la cual está en proceso de escritura, mientras sigue vendiendo sus obras de arte por internet y mostrando su proceso en el reality show que protagoniza con su hermana.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL