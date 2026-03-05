¿Por qué son importantes bases militares de España que EE. UU. quiere usar en guerra contra Irán?

Después de los primeros ataques a Irán, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel al considerar que "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil".



Las declaraciones del funcionario ibérico provocaron una reacción recriminatoria de Donald Trump, quien aseguró que España no tiene absolutamente nada que EE. UU. necesite y aseguró: "Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Estas palabras de Trump se produjeron después de que el Gobierno español se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por EE. UU., fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

La molestia del magnate incluso llevó a amenazar con "cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", añadiendo que le había pedido al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que "cortara todos los tratos con España".



Aún no está claro qué poder tendría Trump para "poner fin" al comercio con España, después de que la Corte Suprema anulara su uso de poderes de emergencia para imponer aranceles arbitrarios.



Reflexionando sobre los aspectos legales, el presidente de 79 años dijo: "Podría mañana detener -o hoy, mejor aún- todo lo que tenga que ver con España, todos los negocios. Tengo derecho a... hacer lo que quiera con ello".

Publicidad

Sánchez reaccionó a estas amenazas y sostuvo que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" como es la actual guerra en Oriente Medio "solo por el miedo a las represalias de alguno".

"España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la carta de Naciones Unidas, está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia", añadió.



¿Por qué Trump quiere usar las bases militares de España?

Son dos: la Base Naval de Rota, en Cádiz, y la Base Aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla, Andalucía, en el sur del país.

Publicidad

España y Estados Unidos firmaron en 1953 los llamados Pactos de Madrid, que incluyeron el Convenio Bilateral de Defensa por el que España facilitaba a las tropas estadounidenses el uso de varias posiciones estratégicas en suelo español. Sin embargo, estas dos son los únicos emplazamientos militares que siguen siendo usados por Washington a día de hoy, gracias a un convenio de cooperación para la defensa.

La Base Naval de Rota, de acuerdo con información de la Marina de EE. UU., “proporciona apoyo de carga, combustible y logística a las unidades que transitan por la región, apoyando a buques estadounidenses y de la OTAN con tres muelles activos; aeronaves de la Armada y la Fuerza Aérea de los EE. UU. con un aeródromo de 267 hectáreas (670 acres); y las mayores instalaciones de armas y combustibles de Europa, todo ello ubicado dentro de una única y segura línea de defensa”.

La Base Aérea de Morón de la Frontera, señala el Ejército de EE. UU., “es un enlace vital en cualquier operación que se desplace hacia el este desde Estados Unidos debido a su ubicación estratégica cerca del Mediterráneo y Oriente Medio, su extensa pista de vuelo, su extensa pista de aterrizaje, sus sistemas de reabastecimiento de aeronaves y su excelente clima”. (Lea también: Colombiano murió en Dubái en conflicto entre Irán y EE. UU.: habría recibido ataque con dron)



¿Por qué España se niega a que usen las bases militares?

El país ibérico alega que su utilización en la ofensiva contra Irán no tiene encaje en la Carta de Naciones Unidas.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recordó que esas instalaciones son "de soberanía española" y aseguró que "el compromiso de España con la seguridad euroatlántica está fuera de toda duda", poniendo como ejemplo la participación del país en misiones en los países bálticos, en Líbano o en Irak.

Publicidad

Asimismo, el Ejecutivo español insiste en que cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le advirtió a Trump que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y Estados Unidos.

Pero el mandatario estadounidense afirma que, pese a la soberanía de España, "podríamos usar sus bases si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos".

Publicidad

La ministra de Defensa, Margarita Robles, recordó que el convenio firmado con Washington para la utilización de las bases permite operar dentro del marco de una legalidad internacional, pero no cuando un ejército actúa de manera unilateral.

Por su parte, el ministro Albares ha señalado al respecto que España "tiene la última palabra" en esta cuestión: "No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU".

Tras la negativa, la Fuerza Aérea estadounidense trasladó desde el mediodía del domingo 1 de marzo al menos 15 aviones de reabastecimiento aéreo estratégico KC-135 Stratotanker, claves en las operaciones militares contra Irán, desde bases en España hasta Alemania y otros puntos geográficos, según datos públicos de Flightradar24.

Una decena de los KC-135 partieron de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) hasta la base aérea de Ramstein (Alemania), mientras que otros cinco han despegado de la base naval de Rota (Cádiz) con destino desconocido en algunos casos al dejar de emitir su posición de manera pública.

Publicidad

EFE ha podido conocer que tres de esos KC-135 estadounidenses abandonaron la base de Rota con rumbo a una base militar del Ejército del Aire y del Espacio francés en el sur del país vecino, ocasionalmente utilizada por aviones de EE. UU., según datos recopilados de la aplicación de seguimiento aeronáutico Flightradar24.

Las tres aeronaves, empleadas como aviones cisterna para repostaje de cazas y cazabombarderos emprendieron rumbo noreste y aterrizaron en la base militar francesa de Istres-Le Tubé, ubicada al noroeste de Marsella.

Publicidad

También ha habido vuelos de los gigantescos C-17 Globemaster de transporte logístico de tropas y material entre Rota y la base de Sigonella, en la isla italiana de Sicilia. (Lea también: Departamento de Guerra dice que submarino de EE. UU. hundió buque de guerra iraní)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP