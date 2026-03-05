Arrestan a Britney Spears por conducir bajo los efectos de sustancias: esto se sabe

La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada por conducir bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva. De acuerdo con el medio TMZ, la artista musical fue detenida en el condado de Ventura, estado de California, en la noche del miércoles 4 de marzo, según le informaron fuentes de la Policía.

Lo que se sabe hasta el momento es que Britney Spears fue arrestada por miembros de la Patrulla de Carreteras de California cerca de las 9:30 p. m. Los registros de reclusos de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura indicarían que la cantante ya salió en libertad, pero es posible que enfrente cargos. Según los registros, la popular artista musical fue anotada en la estación cerca de las 3:00 a. m. y fue liberada alrededor de las 6:00 a. m.



El medio The Sun dio a conocer que Britney Spears tendrá que aparecer ante una corte el próximo 4 de mayo para responder por las razones y circunstancias en las que fue detenida. En 2007, la cantante ya había enfrentado cuatro cargos por delitos menores y una sentencia de cárcel por un presunto atropello y fuga con un vehículo parqueado en la ciudad de Los Ángeles. (Le puede interesar: Britney Spears vendió su catálogo musical, reveló TMZ: esta sería la millonaria cifra).



¿Qué cargos podría enfrentar Britney Spears?

De acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, "conducir bajo la influencia del alcohol significa que se le detectó conduciendo con alcohol u otras sustancias en su organismo" se le conoce como DUI y podría llevar a varias instancias legales al presentar un grave peligro en las vías. En estos casos, el agente de policía "está obligado por ley a enviar inmediatamente al DMV una copia del formulario de notificación de suspensión o revocación completo, junto con cualquier licencia de conducir que se le entregue con un informe jurado".



La entidad realiza un examen del informe del agente, la orden de suspensión o revocación y los resultados de cualquier prueba que indiquen que el conductor estaba bajo la influencia de alguna sustancia. "Al conducir en California, usted consiente en una prueba de aliento, sangre u orina si un agente del orden público sospecha que usted ha conducido bajo los efectos del alcohol (DUI). Si aceptó someterse a una prueba preliminar de alcoholemia (PAS) o a una prueba de aliento, es posible que se le pida que se haga una prueba de sangre u orina para detectar la presencia de drogas", asegura la entidad en su página web.

En caso de negarse a una prueba para determinar si una persona está bajo la influencia de una sustancia se suspenderá la licencia de conducir. Asimismo, el agente podría retirarle la licencia, otorgarle una temporal por 30 días y "solicitar una audiencia administrativa del DMV dentro de los 10 días posteriores a la fecha de su arresto".