Trump pone en duda la confianza en el sistema electoral de EE. UU. y acusa a China de intervención

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este jueves la fiabilidad del sistema electoral de su país y, a pocos meses de las elecciones de medio mandato, acusó a China de haber intervenido en los comicios estadounidenses desde 2020 durante un mensaje dirigido a la nación.

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"No hay ningún país del tercer mundo que tenga unas elecciones como las que tenemos nosotros", afirmó el mandatario desde la Casa Blanca. Trump, además, continúa sin reconocer su derrota frente a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.



Republicanos buscan aprobar reforma electoral en EE. UU.

El discurso tuvo como objetivo presionar al Senado para que apruebe la reforma electoral promovida por la Casa Blanca, denominada 'Save America', antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los republicanos se juegan el control del Congreso.

La iniciativa plantea requisitos más estrictos para el registro y la participación en elecciones federales, incluyendo la presentación de pruebas de ciudadanía y documentos de identidad con fotografía. Los demócratas sostienen que estas medidas podrían dificultar el acceso al voto de los sectores más vulnerables.



Trump dice que China intentó evitar su reelección

Durante su intervención, Trump aseguró contar con documentos que probarían que desde 2020 ocurrió "la mayor vulneración de datos electorales de la historia", lo que habría permitido a China "obtener de manera ilícita" la información de 220 millones de votantes estadounidenses.



Asimismo, sostuvo que Pekín buscaba evitar su reelección y acusó a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos de haberle ocultado esa información durante su primer mandato, entre 2017 y 2021.



Sin embargo, los documentos difundidos por la Casa Blanca no evidencian que las elecciones de 2020 hayan sido manipuladas ni que sus resultados fueran alterados.

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El presidente defendió que su anuncio "no es debilitar la confianza en las elecciones", sino corregir las supuestas "vulnerabilidades" del sistema.

Tras perder frente a Biden en 2020, Trump denunció sin pruebas la existencia de un fraude electoral. Esa versión fue desestimada por los tribunales y precedió al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando miles de sus seguidores intentaron impedir la certificación de la victoria demócrata.

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El republicano fue posteriormente imputado por su presunta participación en los intentos de revertir el resultado electoral y por su supuesta responsabilidad en el ataque al Capitolio. No obstante, los cargos fueron retirados después de su triunfo en las elecciones de 2024.



Kamala Harris dice que Trump "vende mentiras y teorías conspirativas"

Antes del mensaje presidencial, varios medios ya habían informado que la intervención se centraría en el sistema electoral. En ese contexto, la exvicepresidenta Kamala Harris advirtió que Trump aprovecharía el espacio para "vender mentiras y teorías conspirativas".

"Aquí está lo que necesitas saber: las elecciones de 2020 no fueron robadas. Nosotros ganamos y él perdió", señaló Harris, quien ocupó la Vicepresidencia durante el gobierno de Biden entre 2021 y 2025.

Algunas de las principales cadenas de televisión del país, entre ellas ABC, CNN y NBC, decidieron no emitir en directo el discurso para evitar amplificar sus cuestionamientos sobre el sistema electoral estadounidense.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE