Hombre es señalado de abusar de más de 100 niños en guarderías: trabajó en ellas durante 16 años

La Policía Federal de Australia capturó a un extrabajador de guarderías, de 35 años, acusado de abusar a más de 100 niños entre 2009 y 2025, cuando trabajaba como cuidador de menores de edad en distintos centros de Sídney, informaron las autoridades.

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La Policía australiana difundió un comunicado en el que explicó que el caso fue descubierto en junio de 2025, cuando recibieron denuncias de familiares que llevaron a la detención del acusado, que ha estado preso desde el 20 de ese mes y a quien le incautaron dispositivos electrónicos que contenían material audiovisual que mostraba abuso infantil. "La operación se extendió durante 12 meses e implicó el análisis de 2,4 millones de archivos electrónicos, 12 órdenes de registro e incontables horas de trabajo para descubrir la magnitud de los presuntos delitos del hombre", según el escrito, en el cual se precisó que “su acreditación para trabajar con menores fue suspendida en ese momento”.

La investigación preliminar indica que el australiano -señalado por 329 delitos- trabajó o asistió a 62 instalaciones de educación infantil durante 16 años, tiempo en el que se "alega que cometió múltiples delitos contra niños en cinco instalaciones, que incluyen cuatro centros de cuidado infantil y su propio negocio privado". (Lea también: Condenan a hombre que hacía parte de red de abusos y aconsejaba cómo sedar a las víctimas)



Los cargos que enfrenta el pedófilo

Las autoridades lo acusan de 162 cargos de producción de material de abuso infantil, 81 cargos de filmación de una persona realizando un acto privado sin su consentimiento, 3 cargos de filmación de partes íntimas de una persona sin su consentimiento, 24 cargos por utilizar a un menor de 14 años para la producción de material de abuso infantil, 22 cargos de uso agravado de un niño menor de 14 años para la producción de material de abuso infantil, 18 cargos de contacto sexual intencional con un menor de 10 años, 12 cargos por incitar intencionalmente a un niño menor de 10 años a realizar un acto sexual con o hacia la persona, 1 cargo de incitar a una persona menor de 10 años a cometer un acto indecente, 1 cargo de agresión sexual indecente agravada, 3 cargos por transmitir material de abuso infantil utilizando un medio de transporte, 1 cargo por posesión o control de material de abuso infantil obtenido o al que se accedió mediante un servicio de telecomunicaciones y 1 cargo por acceder a material de abuso infantil, utilizando un servicio de transporte. Cada uno de los supuestos delitos contempla penas de hasta 20 años de prisión, por lo que el hombre se enfrenta a la posibilidad pasar el resto de su vida entre rejas.



Hasta ahora, la Policía ha contabilizado a 136 presuntas víctimas del extrabajador, entre ellos 121 niños que figuran en los materiales audiovisuales incautados. El comandante interino de la Policía Federal Australiana (AFP), Luke Needham, informó que se han puesto “en contacto con 121 familias, tanto de Australia como de otros países, a las que hemos identificado positivamente como personas cuyos hijos aparecen representados en material de abuso infantil”. El oficial expresó que “cualquier forma de abuso sexual infantil es impactante y horrible, aún más cuando el presunto perpetrador es una persona a quien se le ha confiado el cuidado de nuestros jóvenes”.



El caso comenzó a rastrearse tras la publicación en línea de material de abuso infantil, un asunto que el Gobierno australiano busca combatir y por el que en los últimos meses ha pedido a las grandes empresas tecnológicas como Apple, Google, Meta y Microsoft adquirir un rol más activo en la lucha contra estos delitos.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE